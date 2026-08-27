Tanczos Barna, despre formarea viitorului Guvern: UDMR are o singură linie roșie, excluderea AUR

Tanczos Barna a precizat că UDMR încearcă să joace un rol de mediator în negocierile pentru formarea viitorului guvern și să propună variante alternative. Potrivit acestuia, singura restricție asumată fiind necolaborarea cu partidul condus de George Simion.

„Am spus de la bun început că la noi singura linie roșie este o excludere a unei colaborări cu AUR. Deci în orice variantă, nici un guvern minoritar care e susținut de AUR nu o să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, încercăm să venim cu variante alternative”, a declarat liderul UDMR, joi, la B1 TV.

Apel la dialog între PNL și PSD

El consideră că situația politică actuală poate fi deblocată doar prin reluarea comunicării dintre PNL și PSD. În lipsa unui dialog între cele două partide mari, spune Tanczos, variantele pentru formarea unui guvern sunt limitate.

„Sper că, începând cu luna septembrie, lucrurile să intre pe un alt făgaș. Să înceapă discuțiile între cele două partide mari, practic. Pentru că dacă între PNL și PSD nu există absolut nicio comunicare, rămân foarte puține variante”, continuă oficialul.

O criză cronică de stabilitate parlamentară

Oficialul a susținut că este necesar ca partidele să ajungă rapid la un compromis și să formeze un guvern capabil să conducă țara cel puțin până în primăvara anului viitor, când ar trebui adoptat un nou buget.

De asemenea, Tanczos a recunoscut instabilitatea politică cu care se confruntă România, precizând că ultimul Guvern care a rezistat un mandat întreg a fost Guvernul condus de Adrian Năstase (2000-2004).

„România n-a mai avut majoritate solidă de foarte mulți ani pentru că niciun guvern n-a reușit să-și ducă la bun sfârșit mandatul de patru ani. Din 2004 încoace ultimul guvern care a stat patru ani fără modificări și fără cutremure a fost guvernul Năstase. majoritatea aceea solidă nu prea mai există de 22 de ani, dar măcar o majoritate care să ducă această țară până în primăvara anului viitor, cu un buget nou, cu niște programe noi, cu asumări de decizii, este absolut necesară”, conchide Tanczos.

Contextul blocajului politic de la București

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România terce printr-o criză politică.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament.

După eșecul propunerii Veștea, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Nicușor Dan a refuzat să facă o desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.

Sursa video: B1 TV