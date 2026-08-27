Nicușor Dan, mesaj pentru Trump în Fox News: „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ținem piept Rusiei”

Sub titlul „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ținem piept Rusiei”, Nicușor Dan avertizează publicul american că amenințarea rusă nu este una teoretică pentru România. El amintește incidentele cu drone rusești, poziția țării la Marea Neagră și lunga frontieră cu Ucraina și susține că descurajarea Rusiei este testată mai întâi la periferia NATO.

Mesajul central al șefului statului este însă adresat direct unei preocupări recurente a lui Donald Trump: contribuția financiară și militară a aliaților europeni.

„România nu cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult”, scrie Nicușor Dan, afirmând că Statele Unite au dreptul să se aștepte ca Europa să suporte o parte mai mare din costurile propriei apărări.

Nicușor Dan pune în fața americanilor miliardele cheltuite pe arme din SUA

Președintele insistă în editorial asupra faptului că modernizarea Armatei Române este construită în mare măsură în jurul tehnicii militare americane: sistemele Patriot, lansatoarele HIMARS, avioanele F-16, tancurile Abrams și viitoarele F-35A.

Pentru prima etapă a programului F-35, România a contractat 32 de aeronave, împreună cu motoare, muniție, pregătirea personalului și suport logistic. Valoarea estimată a programului este de 6,5 miliarde de dolari, iar primele livrări sunt planificate pentru 2030-2031.

Nicușor Dan prezintă aceste achiziții nu doar drept investiții militare, ci și drept o alegere strategică de integrare cu armata americană: „Nu este o listă de cumpărături”, argumentează el, ci o decizie ca forțele române să poată opera împreună cu cele americane și NATO încă din prima zi a unei eventuale crize.

Șeful statului amintește și extinderea bazei Mihail Kogălniceanu. Investiția României depășește 2,5 miliarde de euro, iar proiectul ar urma să transforme baza într-un hub NATO capabil să găzduiască până la 10.000 de militari români și aliați.

În același registru, Nicușor Dan promite respectarea obiectivului NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare și cheltuieli conexe până în 2035. Ținta a fost asumată de statele Alianței la summitul de la Haga: cel puțin 3,5% pentru apărarea propriu-zisă și până la 1,5% pentru infrastructură, reziliență și alte investiții legate de securitate.

România invocă și sprijinul oferit SUA în războiul cu Iranul

Într-un pasaj cu o miză politică importantă pentru administrația Trump, Nicușor Dan amintește și sprijinul oferit de România în timpul operațiunii americane „Epic Fury” împotriva Iranului.

„Când Operațiunea Epic Fury a avut nevoie de acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns”, afirmă șeful statului.

În primăvară, SUA au cerut acces la infrastructura militară din România în contextul operațiunii împotriva Iranului, inclusiv la baza Mihail Kogălniceanu. Ulterior, presa americană a relatat că administrația Trump analizează inclusiv contribuția oferită de aliați atunci când decide viitoarea distribuție a trupelor americane în Europa.

Mesajul apare în plin efort de lobby al Cotroceniului la Washington

Editorialul din Fox News trebuie plasat și în contextul campaniei mai ample prin care Administrația Prezidențială încearcă să își întărească accesul la administrația Trump.

Pe 21 mai, Administrația Prezidențială a semnat cu firma americană Eversheds Sutherland (US) LLP un contract pentru consultanță strategică, planificare, relații guvernamentale și reprezentarea intereselor României în fața administrației SUA, Congresului, think tank-urilor și altor actori relevanți. Documentul are o durată inițială de șase luni și un plafon maxim de 3,39 milioane de dolari, echivalentul a cel mult 565.000 de dolari pe lună.

Documentele depuse de Eversheds Sutherland la Departamentul de Justiție al SUA, în baza legii FARA, arată că până la 30 iunie Administrația Prezidențială plătise firmei 845.000 de dolari.

Printre persoanele implicate inițial în contract s-a aflat și Jason Miller, fost consilier și om de comunicare apropiat de Donald Trump. Documentele FARA arată însă că Miller și-a încheiat relația cu Eversheds și nu mai reprezintă interesele Administrației Prezidențiale din 4 august.

Ofensiva diplomatică continuă la Washington și NATO

Editorialul vine și după deplasarea la Washington a consilierului prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca și a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, trimiși de Nicușor Dan pentru discuții cu administrația Trump și Congresul despre securitatea Mării Negre.

Săptămâna aceasta, Lazurca a continuat discuțiile la NATO, inclusiv cu ambasadorul SUA la Alianță, Matt Whitaker, în contextul revizuirii de către Washington a posturii militare americane în Europa. Consilierul prezidențial a folosit practic aceeași linie politică pe care Nicușor Dan o dezvoltă acum în Fox News: „Donald Trump are dreptate” atunci când cere statelor NATO să își asume o parte mai mare din povara apărării.