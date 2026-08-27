Un nou pas pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău. CNIR anunță cinci loturi pe un traseu de 174 km

„Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit împărțirea pe loturi a Autostrăzii A13 Brașov-Bacău. Împreună cu Prestatorul a fost agreată lotizarea traseului cu o lungime de 174 de kilometri în cinci loturi, pentru fiecare dintre cele cinci loturi fiind asigurată funcționarea independentă”, a anunțat CNIR într-un comunicat.

Primul lot, Codlea – Sfântu Gheorghe, va avea aproximativ 47 de kilometri, între km 0 și km 47.

Lotul 2, Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc, va avea o lungime de aproximativ 34 de kilometri, între km 47 și km 81, iar Lotul 3, Târgu Secuiesc – Poiana Sărată, aproximativ 40 de kilometri, între km 81 și km 119.

Lotul 4, Poiana Sărată – Onești Vest, va avea 22 de kilometri, între km 119 și km 141. Lotul 5, Onești Nord – Răcăciuni, va avea o lungime de aproximativ 33 de kilometri, între km 147 și km 174, potrivit CNIR.

Forajele geotehnice pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate

„Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat din județul Brașov, stadiul fiind de 22.700 de metri forați, la sfârșitul acestei luni. Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție, un studiu geotehnic riguros reprezentând un fundament solid pentru viitoarea autostradă”, a subliniat CNIR.

Investigațiile geotehnice sunt realizate cu trei instalații de foraj, mobilizate în zona localităților Hărman și Prejmer, din județul Brașov, și Moacșa, din județul Covasna.

Pe traseul A13 Brașov-Bacău sunt prevăzute 15 noduri rutiere, câte cinci în fiecare dintre cele trei județe traversate.

Sectorul Brașov-Bacău al Autostrăzii A13 se va conecta cu viitoarea Autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov printr-un nod de mare viteză în zona localității Codlea.

CNIR a precizat că sectorul Brașov-Bacău al Autostrăzii A13 se va conecta cu viitoarea Autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov printr-un nod de mare viteză în zona localității Codlea, iar în zona Bacăului, la Răcăciuni, cu Autostrada Moldovei A7.