Autostrada A7 se deschide luni pe încă 47 de kilometri. Ora la care șoferii vor putea circula între Adjud și Bacău

Șeful Companiei de drumuri a fost joi pe șantier pentru ultima verificare înaintea deschiderii, constructorul român UMB lucrând la finalizarea ultimelor detalii.

Odată cu deschiderea tronsonului Adjud – Bacău Sud, autostrada A7 va asigura legătura de la București până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui.

Încă 4 kilometri vor fi deschiși ulterior

În prima etapă, circulația se va desfășura până la nodul rutier Bacău Sud. În perioada următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău.

Șeful CNAIR spune că etapizarea a fost aleasă pentru ca fiecare sector să fie deschis numai după ce toate conexiunile sunt finalizate și sigure pentru circulație.

Câți kilometri din A7 vor fi deschiși

După inaugurarea celor 47,1 kilometri dintre Adjud și Bacău Sud, șoferii vor putea circula pe 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai autostrăzii A7 dintre Ploiești și Pașcani.

Loturile aflate în execuție pe această secțiune sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat miercuri că a parcurs distanța dintre București și Bacău, pe autostradă, în 2 ore și 11 minute.