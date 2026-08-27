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Panouri solare de balcon, contectate direct la priză, în magazinele din Marea Britanie. Cât costă

Panourile solare de balcon cu conectare directă vor fi puse în vânzare în Marea Britanie pentru prima dată începând de joi, permițând gospodăriilor care nu pot utiliza panouri pe acoperiș să-și genereze propriul curent electric la prețuri reduse.
Panouri solare de balcon, contectate direct la priză, în magazinele din Marea Britanie. Cât costă
Cosmin Pirv
27 aug. 2026, 17:10, Economic
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The Guardian anunță că panourile solare pentru balcon vor fi disponibile la unii dintre cei mai mari retaileri din Marea Britanie.

Argos va fi primul care va oferi aceste sisteme solare din această spptămână, dar se așteaptă ca și concurenții Amazon, Currys, B&Q și Screwfix să-și aprovizioneze rafturile cu panouri conectabile la priză în următoarele săptămâni.

Prețurile sunt cuprinse între 400 și 500 de lire sterline, în funcție de capacitatea sistemului.

Cum funcționează panourile solare de balcon

Dispozitivele sunt deja populare în Spania și Germania, scriu jurnaliștii britanici.

Acestea pot fi conectate la o priză standard de perete pentru a genera energie solară de pe un balcon, o terasă, acoperișul unui șopron sau orice alt spațiu exterior.

Energia solară este dirijată direct în circuitul electric al imobilului pentru a alimenta aparatele electrocasnice.

În Marea Britanie, sistemele solare de 800 de wați care urmează să fie puse în vânzare vor avea aproximativ o cincime din dimensiunea unei instalații solare tipice montate pe acoperișul unei locuințe. Asta înseamnă că nu pot furniza suficientă energie pentru a alimenta o locuință, dar ar putea ajuta o gospodărie medie să economisească până la 110 lire sterline pe an din factura anuală de energie electrică.

Ce factori influențează economiile

Economiile vor depinde de cantitatea de energie solară generată, care ar putea fi influențată de orientarea panourilor și de condițiile meteo.

Acestea vor depinde și de capacitatea gospodăriei de a utiliza energia electrică în momentul generării acesteia, deoarece bateriile reîncărcabile nu au fost incluse în noua legislație care permite vânzarea sistemelor solare conectabile la rețea.

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