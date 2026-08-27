Prima reacție a ROMATSA după ce a avut câștig de cauză la Înalta Curte: „O eventuală punere în aplicare a acestei măsuri ar fi avut consecințe majore”

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian”( ROMATSA) arată că prin soluția definitivă pronunțată la data de 26 august 2026 în dosarul nr. 4696/2/2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile formulate de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva hotărârii Curții de Apel București, în litigiul care a avut la origine pretenții formulate în legătură cu procedurile de recrutare și selecție pentru controlori de trafic aerian.

„Prin caracterul definitiv al acestei soluții, măsura suspendării pentru 30 de zile a Certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA, dispusă în primă instanță, este înlăturată și nu mai poate produce efecte”, au comunicat oficialii regiei.

Potrivit oficialilor, prin sentința pronunțată la 27 februarie 2026, Curtea de Apel București dispusese, între altele, suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA.

„O eventuală punere în aplicare a acestei măsuri ar fi avut consecințe majore asupra continuității furnizării serviciilor de navigație aeriană în spațiul aerian al României, cu impact direct asupra traficului aerian civil și militar, asupra siguranței naționale și asupra milioanelor de pasageri care utilizează anual spațiul aerian românesc. Decizia definitivă a Înaltei Curți elimină acest risc juridic și înlătură orice posibilitate ca măsura suspendării dispusă în primă instanță să producă efecte asupra continuității serviciilor de navigație aeriană furnizate în spațiul aerian al României”, arată reprezentanții ROMATSA:

Angajamentul ROMATSA

În documentul de poziție transmis la solicitarea Mediafax, ROMATSA salută decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și reafirmă că siguranța, continuitatea și eficiența serviciilor de navigație aeriană reprezintă priorități fundamentale ale Regiei.

„ROMATSA își desfășoară activitatea cu respectarea unor criterii stricte de profesionalism, competență și responsabilitate, în acord cu cerințele și practicile europene aplicabile. Exigența profesională specifică domeniului este impusă de însăși natura activității de control al traficului aerian, unde competența, aptitudinile profesionale și capacitatea de a opera în condiții de maximă siguranță reprezintă criterii esențiale. Regia își reafirmă angajamentul de a asigura, în condiții de siguranță și continuitate, serviciile de trafic aerian în spațiul aerian al României, cu respectarea standardelor europene și internaționale aplicabile”, a transmis ROMATSA, care a mulțumit echipei de avocați, de la Filip & Company, precum și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autorității Aeronautice Civile Române și EUROCONTROL, pentru cooperarea instituțională și sprijinul acordat, în limitele competențelor fiecărei instituții, în vederea asigurării continuității, siguranței și stabilității serviciilor de navigație aeriană.

ROMATSA este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, desemnat pentru întregul spațiu aerian al României (FIR București). Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 de controlori de dirijare și informare trafic aerian și 350 de specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Potrivit prevederilor legale, ROMATSA se autofinanțează integral din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile furnizate, adică peste 98% din veniturile sale și nu primește subvenții de la bugetul de stat.