Verdict definitiv în dosarul ROMATSA. ÎCCJ înlătură suspendarea care putea bloca traficul aerian

Instanța supremă a admis recursurile formulate de Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) și de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), respingând ca inadmisibilă acțiunea celor șapte reclamanți.

Decizia a fost pronunțată miercuri, 26 august, în dosarul 4696/2/2025. Curtea de Apel București stabilise anterior suspendarea pentru o lună a certificatului ROMATSA, măsură care ar fi intrat în vigoare numai după rămânerea definitivă a hotărârii. Prin urmare, activitatea regiei și traficul aerian nu au fost suspendate.

ÎCCJ a casat în parte încheierea din 23 decembrie 2025 și sentința Curții de Apel București din 27 februarie 2026 și, rejudecând cauza, a respins ca inadmisibilă acțiunea celor șapte reclamanți.

„Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţi”, se arată în minuta Înaltei Curți.

ROMATSA își poate continua activitatea

În consecință, suspendarea certificatului ROMATSA dispusă de Curtea de Apel nu mai poate fi pusă în aplicare. Regia își poate continua activitatea de furnizare a serviciilor de navigație aeriană, fără ca certificatul să îi fie suspendat în baza acestui proces.

ÎCCJ a înlăturat și dispoziția prin care ROMATSA fusese obligată să plătească reclamanților 5.831 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Totodată, instanța a respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene formulate în dosar. Hotărârea este definitivă.

Curtea de Apel dispusese suspendarea certificatului pentru o lună

Dosarul a pornit de la un litigiu între ROMATSA și șapte persoane care au reclamat discriminarea în procedurile de recrutare a controlorilor de trafic aerian. Reclamanții susțineau că, deși aveau pregătirea și licențele necesare, modul de recrutare și formare folosit de regie le-ar fi limitat accesul la angajare.

La 27 februarie, judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, de la Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, a dispus suspendarea pentru o lună a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA.

Miza hotărârii depășea litigiul dintre reclamanți și regie. ROMATSA asigură serviciile de navigație aeriană în spațiul aerian al României, iar suspendarea certificatului timp de o lună ridica problema continuității acestor servicii și, implicit, a traficului aerian. Cazul a ajuns inclusiv în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

ROMATSA și AACR au atacat hotărârea cu recurs, iar dosarul a ajuns la Înalta Curte.

Incident la ÎCCJ în ziua judecării recursului

În ziua în care ÎCCJ a judecat recursul, judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, cea care dispusese suspendarea certificatului ROMATSA, s-a prezentat la instanța supremă și a cerut să ia cuvântul pentru a-și susține hotărârea. Completul nu i-a permis să intervină, întrucât magistrata nu avea calitatea de parte în dosar.

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor”, a transmis ÎCCJ.

Întrucât judecătoarea a continuat să intervină, completul i-a cerut să respecte ordinea ședinței, iar ulterior aceasta a fost îndepărtată din sala de judecată.

ÎCCJ a soluționat tot miercuri cererea celor șapte reclamanți de recuzare a membrilor completului care judeca recursul ROMATSA. Cererea a fost respinsă ca neîntemeiată, iar soluția este definitivă.

ÎCCJ respinge și cererea de sesizare a CCR

Separat, reclamanții au cerut ÎCCJ să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu o prevedere din Legea nr. 170/2026 care stabilește că limitarea, suspendarea sau revocarea certificatului ROMATSA este de competența exclusivă a Autorității Aeronautice Civile Române.

Legea stabilește, de asemenea, că certificatul care permite ROMATSA să furnizeze servicii de navigație aeriană nu poate fi tratat ca o autorizație de funcționare și suspendat în baza regulilor aplicabile acesteia.

Cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. Încheierea pronunțată în dosarul asociat 4696/2/2025/a1 poate fi atacată cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunțare.