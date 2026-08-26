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Percheziții DNA la Spitalul Municipal din Timișoara, din subordinea lui Dominic Fritz. Cine este în atenția procurorilor

Procurorii DNA fac percheziții la Spitalul Municipal din Timișoara. Spitalul se află în subordinea primarului USR și președintelui USR, Dominic Fritz.
Percheziții DNA la Spitalul Municipal din Timișoara, din subordinea lui Dominic Fritz. Cine este în atenția procurorilor
Sorina Matei
26 aug. 2026, 15:01, Justiţie
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Procurorii DNA desfășoară astăzi percheziții la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, într-un dosar care vizează posibila fraudare a unui concurs organizat în luna aprilie 2026. DNA anchetează posibile infracțiuni ce vizează folosirea unor informații nedestinate publicității și fapte de abuz în serviciu.

Ancheta DNA ar fi pornit în urma unor informații obținute cu privire la posibila divulgare a unor informații nedestinate publicității. Este vizat și concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant la Bloc Operator I.

Surse judiciare susțin că o persoană neautorizată ar fi primit acces la informații legate de concurs, pe care le-ar fi folosit pentru a obține cel mai mare punctaj. Ulterior, candidata ar fi fost încadrată pe postul scos la concurs.

Presa locală relatează că printre persoanele vizate s-ar afla managerul unității sanitare și asistenta-șefă de la Blocul Operator, ale căror locuințe au fost percheziționate.

Perchezițiile se desfășoară și în clădirea de birouri a Spitalului Municipal din Timișoara, aflat în subordinea primarului USR, Dominic Fritz.

Acțiunile DNA se desfășoară cu sprijinul Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara și al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș.

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