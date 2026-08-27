Prima pagină » Social » Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare

Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare

Doi parașutiști au ajuns la spital după ce au fost implicați într-un incident în timpul unei aterizări în cadrul unui exercițiu militar desfășurat în Târgu Mureș.
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 aug. 2026, 19:34, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit IPJ Mureș, incidentul a avut loc joi după-amiaza în jurul orei 16.30 în timpul unui exercițiu militar.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în zona străzii Libertății din Târgu Mureș, în cadrul unui exercițiu militar, posibil pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, doi bărbați, de 25 și 34 de ani, ar fi fost implicați în incidente produse în timpul aterizării.

Din primele date ale polițiștilor, unul dintre aceștia ar fi aterizat pe panourile fotovoltaice amplasate pe o hală metalică, iar celălalt ar fi intrat în contact cu fire electrice.

Ambii bărbați au fost duși la spital, în stare de conștiență, pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba de doi parașutiști, care s-au lansat de la întâlțime și, din cauza vântului, direcția lor a fost schimbată.

„După părăsirea aeronavei și deschiderea parașutelor celor 11 militari participanți, viteza și direcția vântului s-au schimbat brusc, îngreunând aterizarea în siguranță în zona stabilită. În urma incidentului, doi militari au fost răniți și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, pentru acordarea îngrijirilor medicale. Momentan starea lor este stabilă hemodinamic si respirator dar au rămas la UPU pentru investigații”, au transmis autoritățile militare.

Polițiștii continuă verificările.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia