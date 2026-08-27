Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare

Potrivit IPJ Mureș, incidentul a avut loc joi după-amiaza în jurul orei 16.30 în timpul unui exercițiu militar.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în zona străzii Libertății din Târgu Mureș, în cadrul unui exercițiu militar, posibil pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, doi bărbați, de 25 și 34 de ani, ar fi fost implicați în incidente produse în timpul aterizării.

Din primele date ale polițiștilor, unul dintre aceștia ar fi aterizat pe panourile fotovoltaice amplasate pe o hală metalică, iar celălalt ar fi intrat în contact cu fire electrice.

Ambii bărbați au fost duși la spital, în stare de conștiență, pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba de doi parașutiști, care s-au lansat de la întâlțime și, din cauza vântului, direcția lor a fost schimbată.

„După părăsirea aeronavei și deschiderea parașutelor celor 11 militari participanți, viteza și direcția vântului s-au schimbat brusc, îngreunând aterizarea în siguranță în zona stabilită. În urma incidentului, doi militari au fost răniți și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, pentru acordarea îngrijirilor medicale. Momentan starea lor este stabilă hemodinamic si respirator dar au rămas la UPU pentru investigații”, au transmis autoritățile militare.

Polițiștii continuă verificările.