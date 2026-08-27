Bolojan: Investițiile PNRR care nu sunt gata până la sfârșitul lunii august vor fi plătite de autoritățile locale

Bolojan a anunțat că din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai erau de recepționat peste 4.500.

Potrivit acestuia, peste 2.000 de investiții au fost recepționate în luna august. Proiectele finalizate până la sfârșitul lunii vor beneficia de finanțarea nerambursabilă prevăzută prin PNRR.

Ce se întâmplă cu proiectele care nu sunt gata

Mai sunt câteva zile pentru finalizarea recepțiilor și completarea documentelor. Bolojan spune că serviciile guvernamentale vor sprijini autoritățile locale pentru ca acestea să își poată încasa banii.

Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie, iar acestea vor fi achitate în câteva zile.

În cazul investițiilor care nu sunt finalizate până la sfârșitul lunii august, situația se schimbă.

Conform legii privind închiderea programului PNRR, lucrările vor putea continua, însă costurile pentru perioada de după luna august vor fi suportate de autoritățile locale.

Până la sfârșitul lunii octombrie va fi realizată o inventariere a proiectelor nefinalizate și a sumelor necesare pentru finalizarea acestora.

Autoritățile care nu termină lucrările până la sfârșitul anului riscă să dea banii înapoi

Bolojan avertizează că autoritățile locale care vor continua lucrările după luna august vor trebui să contribuie cu bani din bugetele proprii.

„Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii”, a transmis premierul.

Situația este și mai complicată pentru proiectele care nu vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. În acest caz, autoritățile locale vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul lunii august.

„Sper să fie cât mai puține autorități în această situație”, a spus Bolojan.

Prin PNRR au fost finanțate proiecte din mai multe domenii, de la autostrăzi și căi ferate până la spitale, școli, investiții în energie, anveloparea blocurilor și numeroase proiecte locale.