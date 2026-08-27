Trei sferturi dintre tinerii de 18-24 de ani spun că le este mai greu să se angajeze | 56% cred că AI-ul a redus joburile pentru juniori

În același timp, 55,9% consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale a redus numărul de joburi disponibile pentru tineri.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de eJobs România în perioada iulie-august 2026, pe un eșantion de 1.100 de candidați cu vârste între 18 și 24 de ani. Potrivit rezultatelor, dificultatea de a găsi un loc de muncă are legătură atât cu reducerea ofertei, cât și cu cerințele tot mai ridicate ale angajatorilor.

Numărul aplicărilor a crescut cu 28%

De la începutul anului și până în august au fost postate aproximativ 100.000 de joburi pentru candidații entry level, cu maximum doi ani de experiență, precum și pentru cei fără experiență. Acestea reprezintă mai mult de jumătate din totalul pozițiilor disponibile.

În același timp, numărul aplicărilor a crescut cu 28% față de aceeași perioadă din 2025, ceea ce a dus la o competiție mai mare pentru fiecare loc de muncă.

Un alt obstacol important îl reprezintă lipsa unui răspuns din partea angajatorilor.

59% dintre tineri spun că au observat întârzieri în primirea feedbackului după aplicare.

Pentru 25,7%, răspunsul vine după una până la trei săptămâni, în timp ce 11,8% așteaptă mai mult de o lună.

Experiența, principala barieră pentru juniori

Cerința de experiență anterioară este principalul obstacol indicat de respondenți, chiar și în cazul posturilor de junior: 58,6% au menționat această problemă. Pe următoarele locuri se află salariile prea mici pentru costul vieții, cu 22,9%, lipsa feedbackului după interviu, cu 12,1%, și procesele de recrutare prea lungi sau complicate, cu 6,4%.

Tinerii spun și că angajatorii au ridicat nivelul așteptărilor în ultimul an. 32,1% consideră că firmele caută juniori capabili să livreze la nivelul unor angajați mid-level. Printre schimbările observate se mai numără solicitarea muncii exclusiv de la birou, accentul mai mare pus pe competențele tehnice și importanța crescută acordată diplomelor și studiilor academice.

Peste jumătate cred că AI-ul a redus numărul de joburi pentru juniori

Inteligența artificială este un alt motiv de îngrijorare pentru cei aflați la început de carieră. 55,9% dintre respondenți consideră că automatizarea a afectat oferta de joburi, deoarece multe dintre sarcinile specifice pozițiilor entry level pot fi realizate acum cu ajutorul AI.

Totuși, perspectiva pe termen lung este mai degrabă optimistă. 42,1% dintre tineri nu se tem că meseria pentru care se pregătesc va fi înlocuită de AI în următorii cinci ani, deoarece consideră că factorul uman va rămâne esențial.

Alți 35,7% sunt puțin îngrijorați, dar cred că se pot adapta, în timp ce 22,2% se declară foarte îngrijorați.

În ceea ce privește competențele pe care simt că nu le stăpânesc suficient pentru a se angaja, 32% indică utilizarea unor instrumente tehnice specifice.

24,2% menționează cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat, 20,3% abilitățile de prezentare și negociere, iar 14,8% gestionarea stresului și a volumului de muncă.

Școala oferă prea puțină experiență practică

Nici studiile superioare nu îi fac pe tineri să se simtă pregătiți pentru intrarea pe piața muncii. Jumătate dintre respondenții care urmează sau au absolvit o facultate spun că au acumulat mai ales cunoștințe teoretice și că le lipsește experiența practică.

38,9% afirmă că au fost nevoiți să învețe pe cont propriu, de pe internet sau prin cursuri suplimentare, competențele necesare la locul de muncă.

Doar 13,7% consideră că școala le-a oferit baza necesară pentru obținerea unui job.

Pentru a-și crește șansele de angajare, 45,5% aplică la mai multe joburi decât înainte, iar 30,1% verifică mai des platformele de recrutare.

Alți 10,6% lucrează la proiecte personale sau portofolii, în timp ce același procent urmează cursuri online de specializare. Doar 1,6% apelează la evenimente de networking și târguri de carieră.

Salariile, o altă nemulțumire

La capitolul salarii, 58,6% dintre tineri consideră că pachetele oferite în acest an pentru cei aflați la început de carieră sunt foarte mici și nu acoperă nevoile de bază.

Pentru 33,1%, salariile sunt mici, dar acceptabile pentru acumularea de experiență.

Doar 1,5% le consideră corecte și adaptate pieței.

Datele Salario indică o medie salarială netă de 4.000 de lei la nivel național pentru joburile entry level, destinate persoanelor cu maximum doi ani de experiență.

Independența financiară este prioritară pentru o mare parte dintre respondenți. 51,2% spun că ar accepta un loc de muncă fără legătură cu studiile absolvite pentru a-și asigura un venit lunar. 36,6% ar face acest compromis doar temporar, în timp ce 10,6% preferă să aștepte până găsesc un job în domeniul pentru care s-au pregătit.