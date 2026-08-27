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Investiție de 185 de milioane de euro în centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș

Finanțarea europeană alocată prin Programul de Sănătate pentru dotarea centrelor de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș va fi majorată de la 25,18 milioane de euro la 185 de milioane de euro, la solicitarea Ministerului Sănătății.
Investiție de 185 de milioane de euro în centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2026, 15:04, Social
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Majorarea finanțării va permite acoperirea necesarului real de echipamente medicale și asigurarea funcționării celor două unități la standarde moderne, a transmis joi ministerul Sănătății, într-un comunicat. Investiția are ca obiectiv consolidarea capacității României de a trata pacienții cu arsuri severe și alte cazuri medicale complexe.

Centrul de la Timișoara

La Timișoara, noua structură medicală este finalizată. Aceasta se află în etapa de recepție a lucrărilor. Centrul va integra Centrul de Arși și secția de Terapie Intensivă și va asigura infrastructura necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și a cazurilor complexe.

Unitatea va include:

6 boxe pentru pacienții cu arsuri severe
6 rezerve pentru pacienții cu arsuri intermediare și post-critici
5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă
o secție ATI cu 27 de paturi
un bloc operator cu 25 de săli de operație
UPU-SMURD și infrastructura necesară tratării cazurilor complexe
heliport

Centrul de la Târgu Mureș

La Târgu Mureș, investiția este realizată în proporție de 95% și va pune la dispoziția pacienților o infrastructură medicală integrată pentru tratarea arsurilor severe și recuperarea acestora.

Noua unitate va avea:

  • un centru de arși integrat, cu 5 paturi pentru pacienții critici
  • 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă
  • o secție ATI cu 44 de paturi
  • 25 de săli de operație, distribuite pe două etaje
  • departament de sterilizare
  • unitate de transfuzii
  • spații pentru circuite medicale moderne și eficiente
  • reorganizare heliport

„Prin majorarea finanțării europene, România poate asigura dotarea corespunzătoare a celor două centre și poate crea premisele pentru ca pacienții cu arsuri severe să beneficieze de tratament complex, în condiții medicale moderne. Prin aceste investiții, România face un pas important către un sistem medical mai bine pregătit să răspundă cazurilor critice și să ofere pacienților șansa la tratament la standard”, transmite minsterul Sănătății.

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