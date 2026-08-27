O companie românească vrea să producă 350 de drone pe an la Romaero. Planul BraveX pentru 2028

Compania românească BraveX vrea să ajungă la o producție de până la 350 de drone pe an până la sfârșitul lui 2028.

O parte importantă a producției ar urma să fie realizată prin parteneriatul cu Romaero, companie de stat aflată în restructurare.

BraveX pregătește în paralel o rundă de finanțare de 3-4 milioane de euro pentru dezvoltarea companiei.

Dronele sunt destinate unor misiuni de supraveghere și recunoaștere și pot avea atât utilizări militare, cât și civile.

Compania indică însă birocrația, lipsa unor spații de testare și deficitul de specialiști drept principalele obstacole în calea dezvoltării.

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