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Nouă alertă în Tulcea. Dronă detectată de 33 de kilometri de Insula Șerpilor. Avioane f-18 au fost ridicate

Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis joi seara de autorități. Acesta vizează zona de nord a județului Tulcea. MApN a anunțat că o dronă a fost detectată la 33 de kilometri de Insula Șerpilor. Două avioane F-18 au fost ridicate de la Baza Mihail Kogălniceanu.
Nouă alertă în Tulcea. Dronă detectată de 33 de kilometri de Insula Șerpilor. Avioane f-18 au fost ridicate
Cosmin Pirv
27 aug. 2026, 18:59, Social
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UPDATE: Dronă la nord de Insula Șerpilor

Ministerul Apărării Naționale anunță că, la ora 18.27, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la 33 km nord de Insula Serpilor.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 18.41 pentru monitorizarea situației.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Mesajul transmis prin sistemul Ro-Alert îi avertizează pe locuitori că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Mesajul este transmis în contextul incidentelor repetate provocate de dronele rusești care atacă obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Joi, pe parcursul zilei, în nordul județului Tulcea au mai fost transmise mesaje Ro-Alert după detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei.

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