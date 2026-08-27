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Nicușor Dan, despre ipoteza că Rusia ar putea testa NATO: Nu există informații care să o susțină

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că scenariul privind posibile acțiuni limitate ale Federației Ruse pentru a testa reacția NATO reprezintă o ipoteză discutată la nivel geopolitic în ultimele luni, însă a subliniat că nu este un scenariu confirmat.
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Radu Mocanu
27 aug. 2026, 22:51, Politic
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O ipoteză neconfirmată

Șeful statului a precizat că discuțiile pe marginea unei potențiale escaladări rusești au apărut în diverse formate internaționale, dar nu sunt susținute de probe.

„Există această discuție, să zic, începută în urmă cu 3-4 luni, la nivel de lideri, în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Adică, într-o logică geopolitică, există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină”, a declarat Nicușor Dan. 

Șeful statului a reiterat că postura României și a Alianței Nord-Atlantice rămâne una strict defensivă, adaptată unei amenințări rusești persistente. 

„NATO este o alianță defensivă. Și România ca parte a NATO. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani de la anexarea Crimeii și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO, continuă președintele. 

Avertismentele de la Washington

Reacția președintelui vine după ce o nouă evaluare a serviciilor secrete americane avertizează că Putin ar putea testa hotărârea NATO cu acțiuni limitate, chiar și în timp ce războiul din Ucraina continuă. Oficialii evaluează acum că Putin ar putea încerca un atac limitat asupra unui membru NATO în următorii ani. 

În contextul evaluării,  directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu declanșeze atacuri, vizită secretă catalogată ulterior de președintele Donald Trump drept „oarecum de rutină”. 

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