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Dan Dungaciu avertizează: Ucraina în acest moment vrea să vâre NATO în război

Prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu, susține că președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmărește atragerea statelor NATO în conflictul direct cu Moscova, deoarece liderul de la Kiev „nu mai are altă cale acum decât războiul”.
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Radu Mocanu
27 aug. 2026, 21:38, Politic
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Dan Dungaciu a afirmat că escaladarea conflictului este „indiscutabilă”, dar a criticat ceea ce consideră a fi mesaje contradictorii despre capacitatea militară a Rusiei și despre intențiile Moscovei. 

Observația lui Dungaciu vine după ce publicația americană Wall Street Journal a relatat că vizita directorului CIA la Moscova a avut scopul de a avertiza Rusia să nu atace Alianța Nord-Atlantică. 

„E indiscutabilă escaladarea. Aflăm că rușii se pregătesc să invadeze o altă țară, NATO. Bine, hai să ne hotărâm o dată. Sunt capabili, sunt învinși pe front sau sunt gata să invadeze o altă țară NATO? Nu poți să ai o țară singură din NATO război cu Rusia. Pentru că NATO, conform articolul 5, va fi implicat. Toată Alianța va fi implicată”, a declarat liderul AUR, joi, la emisiunea „Subiectul Zilei”, găzduită de Gândul

Scenariul extinderii conflictului și interesele  Kievului

Dungaciu a exclus posibilitatea ca Moscova să deschidă un front direct împotriva Alianței Nord-Atlantice, argumentând că liderii ruși sunt conștienți de consecințele declanșării unui război direct cu NATO. Cu toate acestea el a afirmat că atragerea Alianței în Război este în interesul președintelui de la Kiev, Volodimir Zelenski. 

„Rușii știu foarte bine că în momentul în care ataci o țară, NATO, ei, teoretic, trecând peste ei, sunt între război cu NATO. Nu ne este foarte clar că ce vrea Ucraina în acest moment este să vâre NATO în acest război. Evident că asta vrea Eu sunt în războiul cu Rusia și vreau cât mai mult să fie implicat în acest război”, a precizat Dungaciu. 

„Domnul Zelenski nu are altă cale acum decât războiu”, conchide liderul AUR. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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