Petrișor Peiu spune că PSD are voturi și fără AUR, dar avertizează: „Ceea ce face PSD acum este extrem de periculos”

„Eu cred că PSD are voturi și fără AUR. Adică are voturi de la UDMR, probabil. Are voturi de la partidele rezultate din fostele partide SOS România și POT. Are minorități de partea sa și are o grupare din PNL”, a declarat Petrișor Peiu la B1 TV.

„Dar ceea ce face PSD acum este extrem de periculos. Ei sunt conștienți de asta”, a spus Peiu.

Întrebat direct dacă PSD încearcă să scindeze AUR, senatorul a răspuns: „Nu. Încearcă să pună AUR în postura de a le vota și proiectele și guvernul, fără a le da nimic la schimb”.

Peiu: „Nu este normal să avem negocieri prin subsoluri”

Peiu a criticat și eventualele negocieri netransparente dintre partide.

„Nu este normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri, fără să fie ceva transparent”, a spus el.

Întrebat dacă au loc negocieri „în păduri”, senatorul a răspuns: „Glumesc, nu știu. În zone întunecate și răcoroase”.

Liderul senatorilor AUR spune că partidul trebuie să își păstreze autonomia dacă vrea să ajungă prima formațiune politică la următoarele alegeri.

„Părerea mea este că, dacă noi vrem să ne luăm în seamă pe noi înșine și chiar să fim primul partid în 2028 sau când vor fi alegeri, poate anticipate, ar trebui să avem un grad de autonomie foarte mare. Foarte mare. Să fim mai previzibili. Să fim mai pronunțați”, a declarat Peiu.

El a adăugat că AUR trebuie să își definească mai clar diferențele față de celelalte partide și să nu se bazeze doar pe votul de nemulțumire.

„Lumea să înțeleagă care este diferența între AUR și restul partidelor pentru că, altfel, există, cum spunea Adrian Câciu, un curent de oameni nemulțumiți care votează AUR, dar dacă vrem să guvernăm trebuie să ieșim dincolo de acel curent”, a spus senatorul.

„Noi trebuie să generăm politici pentru toți românii. Noi trebuie să generăm candidați credibili la locale. Să nu uităm și acest lucru”, a continuat el.

Întrebat și despre susținerea lui Călin Georgescu, Peiu a răspuns: „Este probabil ca domnul Georgescu să fie susținut, dar noi alegerile prezidențiale le avem în 2030”.