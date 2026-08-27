Oficiali americani și NATO: Stocurile de rachete Patriot din Europa sunt la „un nivel critic”

Criza de rachete interceptoare va reduce drastic capacitatea forțelor aliate de a răspunde unui eventual atac balistic susținut din partea Federației Ruse, a avertizat un oficial american din domeniul Apărării, citat de Associated Press.

Oficialul militar subliniază că în scenariul unui bombardament rusesc asupra unor obiective militare strategice sau asupra infrastructurii energetice europene, trupele NATO s-ar putea afla în situația Ucrainei, fiind nevoite „să primească lovitură după lovitură”.

Totodată, forțele aliate ar avea resurse „foarte limitate” chiar și pentru interceptarea unei singure rachete balistice sau a unui proiectil rusesc deviat accidental de la traiectorie.

Pe fondul acestor îngrijorări, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu declanșeze atacuri, vizită secretă catalogată ulterior de președintele Donald Trump drept „oarecum de rutină”.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra apărării Europei

Scăderea drastică a stocurilor de rachete interceptoare este cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, care vineri, 28 august, va atinge borna de șase luni.

Potrivit unei analize a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, aproximativ 65% din stocul american de rachete Patriot ar fi fost consumat în conflictul cu Iranul, respectiv 1.500 de interceptoare dintr-un inventar de 2.330.

Transferurile de rachete către Ucraina au contribuit, de asemenea, la reducerea stocurilor americane. Statele Unite au furnizat Ucrainei aproximativ 600 de interceptoare Patriot în timpul administrației Biden.

Situația este complicată și în privința armelor ofensive, în special de ATACMS, arme balistice cu rază medie de acțiune destinate lovirii obiectivelor aflate în spatele liniilor inamice.

Totuși, situația generală a munițiilor din Europa este considerată mai puțin gravă în cazul armelor ofensive, întrucât unele state europene dispun de propriile sisteme, precum Taurus și Storm Shadow.

NATO și Pentagonul resping existența unei crize

Oficialii NATO și Pentagonul contestă însă evaluarea potrivit căreia stocurile Patriot din Europa ar fi ajuns „dincolo de nivelul critic”.

Colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO, a afirmat că Alianța dispune de suficiente muniții pentru apărarea proprie și pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a calificat drept false afirmațiile privind lipsa de muniții.