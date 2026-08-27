Secretarul General al ONU solicită peste un miliard de dolari pentru combaterea epidemiei de Ebola din Congo

Antonio Guterres a avertizat că lipsa finanțării suplimentare riscă să afecteze operațiunile esențiale exact în momentul în care acestea trebuie extinse pentru a limita răspândirea epidemiei.

„Fără fonduri suplimentare, operațiunile critice vor rămâne fără resurse financiare exact atunci când trebuie să-și extindă amploarea. De aceea, solicit mobilizarea sumei restante de 1,1 miliarde de dolari pentru a finanța integral planul de răspuns umanitar, având în vedere că pe viitor va fi nevoie de resurse suplimentare”, a declarat oficialul ONU, citat de AFP.

Bilanț devastator: Cel mai grav focar din istoria recentă a țării

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a fost declarată pe 15 mai și s-a extins până în prezent în șase provincii. Potrivit datelor prezentate de Guterres, virusul a provocat 2.744 de decese până marți, 25 august.

Aceste date arată că epidemia actuală a depășit în doar trei luni bilanțul epidemiei care a afectat estul țării între 2018 și 2020 și care era considerată până acum cea mai gravă din istoria recentă a Republicii Democrate Congo.

„Știm cum să ținem sub control Ebola, cum să-i întrerupem transmiterea și cum să salvăm vieți. Însă trebuie să învingem și un alt virus: virusul indiferenței, întrucât atenția internațională, atenția politică și resursele rămân încă insuficiente în raport cu realitatea din teren”, a declarat Guterres, precizând că estimează că aproximativ 12 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară.

Actualul focar este provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Pentru aceasta nu există în prezent un vaccin autorizat sau un tratament specific, însă sunt în desfășurare studii clinice.

În Republica Democrată Congo au fost trimise 70.000 de doze de vaccin Ervebo, autorizat împotriva tulpinii Zair, pentru evaluarea impactului său asupra tulpinii Bundibugyo.