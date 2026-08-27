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Polonia exclude staționarea armelor nucleare pe teritoriul său, în ciuda amenințării tot mai mari din partea Rusiei

Polonia „nu dorește” ca arme nucleare ale aliaților să fie staționate pe teritoriul său, a declarat joi ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari cu privire la o incursiune rusă pe teritoriul NATO.
Polonia exclude staționarea armelor nucleare pe teritoriul său, în ciuda amenințării tot mai mari din partea Rusiei
Iulian Moşneagu
27 aug. 2026, 19:32, Știri externe
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Aș vrea să spun foarte clar și deschis: Polonia nu dorește să aibă focoase nucleare pe teritoriul său”, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski, jurnaliștilor la sediul NATO din Bruxelles. „Vrem să participăm la descurajarea nucleară a NATO, ceea ce nu înseamnă că trebuie să avem un focos nuclear pe teritoriul nostru”, potrivit Politico.

Declarația lui Zalewski este cea mai categorică poziție exprimată până acum de Varșovia pe această temă. Deși Polonia și-a exprimat anterior scepticismul față de staționarea armelor nucleare pe teritoriul său, autoritățile de la Varșovia au afirmat și că se află în discuții preliminare cu Statele Unite privind o posibilă extindere a descurajării nucleare americane în Europa.

În paralel, Polonia s-a alăturat unei inițiative franceze care urmărește extinderea rolului descurajării nucleare a Parisului în Europa.

Separat, președintele polonez Karol Nawrocki a lăsat deschisă posibilitatea ca Varșovia să dezvolte, în cele din urmă, propriul program de arme nucleare.

Oficiali occidentali au avertizat că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO până la sfârșitul acestui deceniu, în timp ce informații recente ale serviciilor americane de informații sugerează că un astfel de atac ar putea avea loc chiar mai devreme.

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