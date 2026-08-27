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Nicușor Dan anunță schimbări la ambasade și spune când va discuta despre șefii serviciilor secrete

Schimbări la ambasade, apoi la SRI. Nicușor Dan spune că peste 60 de diplomați așteaptă numirea la post și că schimbarea ambasadorilor este o prioritate. Despre noul șef al SRI, președintele va discuta cu partidele după formarea guvernului.
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Luiza Moldovan
27 aug. 2026, 22:31, Politic
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Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Chișinău, că schimbarea ambasadorilor României este una dintre prioritățile sale și că acest proces ar fi trebuit să aibă loc încă din vara acestui an.

Președintele a explicat că actuala criză politică a întârziat procedura, iar acum intenționează să se consulte cu diplomații înainte de a decide calendarul plecărilor la post.

Numirile ambasadorilor

Nicușor Dan a fost întrebat când vor fi schimbați ambasadorii români, în condițiile în care peste 60 de diplomați așteaptă numirea la post.

Întrebarea a vizat și schimbarea șefilor serviciilor secrete, pe fondul crizei guvernamentale din țară.

Președintele a confirmat că schimbarea ambasadorilor a fost planificată pentru această vară, dar că toate procedurile au fost date peste cap de criza politică.

Cu ambasadorii, într-adevăr, dacă nu apărea această criză politică, care ne-a luat tuturor o mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vara acestui an, astfel încât oamenii să poată să meargă la post în toamnă”, a declarat Nicușor Dan.

„Schimbarea trebuie să fie făcută”

Președintele a spus că va urma o perioadă de consultări cu ambasadorii pentru stabilirea celui mai potrivit moment al schimbării.

Acum o să ne consultăm cu ei să vedem cum e mai bine. Dar, în orice caz, schimbarea trebuie să fie făcută”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat și de ce consideră necesară înlocuirea ambasadorilor aflați la final de mandat.

Un ambasador, la sfârșit de mandat, toată lumea știe că pleacă, el știe că pleacă, și, deci, contactele și interacțiunile sale nu mai sunt productive”, a spus președintele.

„SRI nu are șef”

În ceea ce privește conducerea serviciilor de informații, președintele a precizat că situația este diferită.

Pe servicii secrete există un serviciu care nu are șef, SRI, și aici este o discuție pe care să o avem cu partidele parlamentare”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a explicat că nu a vrut să deschidă simultan discuția despre numirea conducerii serviciilor și negocierile pentru formarea guvernului.

Am considerat că nu este util să suprapun această discuție, care tot timpul este sensibilă, peste discuția despre guvern”, a spus șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, discuțiile despre conducerea serviciilor vor avea loc după formarea noului Executiv.

O să avem un guvern și după aceea o să avem discuția, probabil, cu acea majoritate care va susține guvernul”.

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