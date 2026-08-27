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Nicușor Dan, despre criza politică: O să avem consultări de la 1 septembrie. Este o urgență să avem Guvern

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va relua discuțiile cu partidele politice la 1 septembrie pentru formarea unei majorități parlamentare pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Acesta a spus că nu a venit cu mai multe propuneri pentru a nu genera instabilitate în contextul evaluărilor agențiilor de rating.
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Radu Mocanu
27 aug. 2026, 22:29, Politic
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„Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac”, a declarat președintele Dan, întrebat despre discuțiile pentru formarea viitorului Executiv. 

Riscurile de imagine în fața agențiilor de rating

Acesta a explicat și de ce nu a mai venit cu o desemnare de premier pe timpul verii, subliniind că mai multe eșecuri ar fi vulnerabilizat România în fața agențiilor de rating. 

„După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România”, a spus Nicușor Dan. 

Consultări la Cotroceni

Nicușor Dan s-a declarat optimist că forțele politice vor ajunge la un acord imediat după debutul noii sesiuni parlamentare, moment când vor începe și consultările la Cotroceni. 

„Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. Eu cred că este o urgență, cred că toată lumea realizează că este o urgență să avem un guvern”, a subliniat șeful statului. 

Despre componența viitorului Cabinet, președintele nu s-a arătat convins de o variantă tehnocrată, punctând că vrea mai întâi să vină cu o nominalizare. 

„În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuția asta în spațiul public”, a conchis Nicușor Dan. 

Contextul blocajului politic de la București

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică. 

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar. 

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament.   

După eșecul propunerii Veștea, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Nicușor Dan a refuzat să facă o desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.  

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