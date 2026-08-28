„Magia AUR”: Buzoianu susține că „pică pe bandă rulantă proiecte de reformă a justiției cu voturile AUR și PSD”

Într-o postare încărcată vineri pe Facebook, Diana Buzoianu a scris despre „magia AUR, care minte că e antisistem și apoi votează ca nimic în justiție să nu se schimbe”.

Potrivit ministrului, la momentul actual „în comisia juridică din Parlament pică pe bandă rulantă proiecte de reformă a justiției cu voturile AUR și PSD”.

Ce reforme nu vor fi votate de PSD

Diana Buzoianu precizează că PSD va vota contra unor reforme inițiate de USR.

„PSD a pus pe ordinea de zi pachetul de reformă al justiției inițiat de USR și votează contra. Vor vota, de exemplu, contra proiectului USR care cere să fie mult mai obiectiv făcute detașările și delegările judecătorilor ca să nu se mai reia, după ani de zile procese de la zero. Cum a fost cazul cadoului făcut lui Negoiță recent de către Curtea de Apel București”, a scris aceasta.

Pe de altă parte, ministra interimară a Mediului spune că AUR se va abține de la vot.

„AUR se dă opoziție. Ei vor vota abținere la tot. Deja au făcut asta la primele proiecte din pachet. Că doar nu știu exact ce ar trebui să voteze, sărăcuții de AUR, de exemplu, la un proiect de lege care cere să nu mai fie detașați/delegați judecători fără explicații clare, astfel reluându-se de la 0 procese de ani de zile pe rol cu prejudicii de miliarde sau infracțiuni de corupție la cel mai înalt nivel”, continuă ea.

Totuși, Buzoianu afirmă că AUR se bazează pe faptul că oamenii nu știu că votul de abținere se calculează ca un vot pentru raport de respingere, nu pentru raportul de aprobare.

„În comisii, votul de abținere se calculează ca un vot pentru raport de respingere, nu pentru raportul de aprobare. Doar că AUR se bazează pe faptul că oamenii nu știu aceste detalii și ies din comisii convinși că nimeni nu i-a văzut cum au pupat inelul PSD și au vândut justiția (pe ce anume ei să spună)”.

Buzoianu: „AUR și PSD au planificat să respingă azi proiecte”

„Așa au planificat AUR și PSD să respingă azi proiecte care cereau, printre altele:

– Reglementarea clară prin lege a regulilor privind formarea și modificarea completurilor de judecată și limitarea delegărilor sau detașărilor care pot afecta stabilitatea completurilor.

– Protejarea avertizorilor de integritate din sistemul judiciar

– Alegerea președinților instanțelor de către judecătorii instanței

– Realizarea unui audit independent pentru verificarea modului în care funcționează sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor.

– Eliminarea posibilității ca procurorii-șefi să invalideze în bloc actele procurorilor din subordine, pentru a preveni influențarea cursului dosarelor penale”, susține aceasta.

Buzoianu spune că AUR nu are curajul de a-și asuma votul.

„Halal de partid antisistem e AUR care votează cot la cot să fie distrusă în continuare justiția din România. Și nici nu au curajul să își asume votul”, a conchis ea.