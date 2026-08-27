Raportul privind apărarea SUA îi îndeamnă pe aliații NATO să demonstreze că își asumă rolul de lider în Europa

SUA au început să reducă efectivele staționate în Europa: aproximativ 80.000 de soldați sunt încă dislocați. Pentagonul a făcut o analiză pentru a stabili amploarea următoarelor reduceri ale efectivelor de soldați americani din UE, potrivit Associated Press.

Reducerile vor depinde de cât de eficient vor răspunde aliații europeni, dar și Canada la solicitarea SUA pentru NATO 3.0. Asta ar însemna ca ei să preia apărarea convențională a Europei. SUA va oferi totuși sprijin, inclusiv arme nucleare, însă doar dacă va fi necesar.

După o ședință informativă la sediul NATO din Bruxelles, subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby, a lăudat Germania și Polonia, precum și țările scandinave, pentru eforturile lor.

Oficialul american le-a declarat, însă, reporterilor: „Sperăm să vedem mai mult din partea unor țări precum Marea Britanie”.

SUA vor să transforme „NATO” într-o alianță „mai realistă”

Potrivit subsecretarului Apărării SUA, obiectivul Washingtonului este de a transforma „NATO într-o structură mai realistă, adaptată scopului, adaptată vremurilor și mai echilibrată. Și acesta este spiritul în care vom continua revizuirea poziției noastre față de Europa”.

Pentagonul a distribuit un chestionar prin care solicită răspunsuri scrise la întrebări privind modul în care aliații intenționează să îndeplinească obiectivele Statelor Unite.

„Tocmai am primit câteva dintre chestionare, așa că așteptăm cu interes să le analizăm”, a spus Colby, fără a preciza care sunt țările care au răspuns.

Chestionarul include solicitări de informații care nu au legătură cu NATO, cum ar fi dacă aliații vor acorda forțelor americane acces neîngrădit la bazele și spațiul lor aerian. Unii din Europa au ezitat atunci când Statele Unite au declanșat războiul împotriva Iranului fără a-i consulta.

„Europa are interesul să se asigure că nici Iranul nu va intra în posesia unei arme nucleare, ceea ce este, desigur, obiectivul nostru. Trebuie să avem capacitatea de a acționa eficient. Avem nevoie de previzibilitate”, a declarat subsecretarul general al Apărării SUA, Elbridge Colby.

Un demers promovat încă din primăvară

Responsabilizarea liderilor NATO din Europa este un demers promovat încă din primăvara acestui an de liderii europeni. În cadrul summitului B9 de la București, liderii europeni, alături de președintele Nicușor Dan, au anunțat că statele europene membre NATO își vor mări contribuția pentru dotarea alianței, ajungând la 5% din PIB-ul național.

Cu toate că, la acea vreme, nu se vorbea deschis despre reducerea efectivelor militare ale SUA din Europa, SUA au început să-și retragă soldații americani, cel puțin din România, încă din octombrie anul trecut.

România, aliat de nădejde al SUA

În ceea ce privește rolul României în NATO, dar și ca partener al SUA, președintele Nicușor Dan, a publicat, joi, un editorial în Fox News, adresat lui Trump, precizând că România a investit 2,5 miliarde de euro, în baza Kogălniceanu care urmează să fie un hub strategic de apărare. De asemenea, România a înzestrat armata cu tehnică americană precum avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS și tancuri Abrahams, prezentându-le ca pe investiții.

De asemenea, șeful statului a mai afirmat că România a fost printre primele țări care au oferit SUA sprijin și acces la bazele militare românești, atunci când SUA au cerut ajutor pentru demararea operațiunii „Epic Fury”. Este vorba despre războiul început împotriva Iranului. La acea vreme, decizia României a stârnit controverse.

Prezența americană, necesară, totuși, în Europa

Cu toate că americanii își doresc să retragă efective de soldați din Europa, este nevoie, totuși, de o prezență americană în Europa pentru descurajarea unor adversari europeni precum Rusia.

În editorialul său publicat în Fox News, Nicușor Dan a precizat că „un flanc puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură întărește capacitatea NATO de a descuraja conflictele pe întreg teritoriul Europei”. Publicația este printre cele mai influente platforme conservatoare din SUA.

Miercuri, consilierul președintelui Nicușor Dan, Marius Lazurcă, a purtat discuții la Bruxelles cu cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, în aceeași perioadă în care subsecretarul Apărării din SUA, Elbridge Colby, negocia cu liderii europeni despre NATO 3.0.