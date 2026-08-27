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Navă scufundată în Marea Neagră. 12 oameni au fost salvați. Nicușor Dan: A fost lovită

O navă comercială s-a scufundat joi seara în Marea Neagră, la circa 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Douăsprezece persoane au fost salvate în cadrul unei interveții dificile, desfășurată pe valuri de 2,5 metri._
Navă scufundată în Marea Neagră. 12 oameni au fost salvați. Nicușor Dan: A fost lovită
Cosmin Pirv
27 aug. 2026, 22:02, Social
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UPDATE: Șeful statului spune că nava a fost lovită

Nicușor Dan a spus că incidentul a avut loc în apele teritoriale românești:

„Nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de…”, a declarat președintele.

El a spus că acest lucru este cercetat de autorități.

Garda de Coastă: 12 oameni au fost salvați

Incidentul a avut loc în jurul orei 19.00, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare după ce a fost informat că la bordul navei comerciale izbucnise un incendiu.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit cu un mijloc naval.

O navă aflată în apropiere a anunțat că observase persoane în apă, iar polițiștii de frontieră au început imediat operațiunea de salvare.

Toate cele 12 persoane aflate la bordul navei au fost salvate. Zece dintre acestea au fost recuperate de polițiștii de frontieră, iar una era rănită. Alte două persoane au fost salvate de echipajul unei nave comerciale.

Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, valurile atingând aproximativ 2,5 metri.

Polițiștii de frontieră au coordonat intervenția în care au fost implicate două nave ARSVOM și o navă comercială, contribuind la salvarea tuturor celor 12 persoane aflate în pericol.

 

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