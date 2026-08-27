CFR | Trafic feroviar afectat pe ruta Constanța – București | Defecțiune la instalația de centralizare din Fetești

Circulația trenurilor CFR este afectată joi seară pe relațiile Constanța – București și Fetești – Țăndărei, după o defecțiune la instalația de centralizare electronică din stația CF Fetești.

CFR anunță că trenurile staționează temporar în Fetești și în stațiile din apropiere, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea problemei.

Trenuri oprite temporar

Potrivit CFR SA, instalația de centralizare electronică din stația Fetești a devenit nefuncțională la ora 20:46.

„Defecțiunea afectează circulația trenurilor pe relațiile Constanța – București și Fetești – Țăndărei”, transmite compania.

Din cauza incidentului, trenurile care circulă pe aceste rute sunt oprite temporar în stația Fetești și în stațiile adiacente.

De ce au fost oprite trenurile

Instalația de centralizare electronică are un rol esențial pentru circulația în siguranță a trenurilor. Aceasta comandă și controlează macazurile și semnalele feroviare din stație.

În cazul unei defecțiuni, circulația este restricționată până când personalul feroviar aplică măsurile tehnice și operaționale necesare.

CFR precizează că personalul de specialitate se află deja la fața locului și încearcă să identifice cauza problemei și să remedieze defecțiunea.

„Echipele de specialitate depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării instalației și reluarea circulației în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță feroviară”, transmite CFR SA.

Compania nu a anunțat, deocamdată, ora la care circulația ar putea reveni la normal.

CFR SA precizează că va comunica informații despre evoluția situației și despre reluarea circulației.