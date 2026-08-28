Ministrul Educației: Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale

„Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Dimpotrivă, prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, estimăm o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială”, a transmis Dimian, pe Facebook.

Ministrul interimar precizează că proiectul pus în consultare publică a vizat atât perioada de acordare a burselor sociale, cât și cuantumul minim lunar al acestora.

„Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”, a explicat Dimian.

Ministrul interimar susține că bursa socială are, potrivit legislației, rolul de a susține participarea elevilor la activitățile didactice și de a preveni abandonul școlar. Din acest motiv, acordarea bursei în perioada activităților școlare ar putea fi corelată mai direct cu scopul educațional al măsurii.

Dimian a precizat că există state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanțelor școlare, chiar dacă alocă mai multe resurse pentru finanțarea educației decât România.

Dimian: „Sărăcia nu intră în vacanță”, un argument legitim

Ministrul consideră însă „legitim” și argumentul potrivit căruia „sărăcia nu intră în vacanță” și subliniază că sprijinirea persoanelor afectate de sărăcie trebuie să rămână o preocupare permanentă a statului.

În acest context, Dimian face trimitere la venitul minim de incluziune, mecanismul de protecție socială prevăzut de lege pentru prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială. În cadrul acestuia este inclus și ajutorul pentru familia cu copii, destinat familiilor cu venituri reduse care au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani.

„Pentru elevii din medii dezavantajate socioeconomic, venitul minim de incluziune are ca principal obiectiv protecția socială. Bursa socială este un mecanism suplimentar de suport pentru acești copii și are ca obiectiv susținerea participării lor la activitățile didactice”, a afirmat Dimian.

Propunerea susținută în Guvern

Perioada de consultare publică pentru proiect s-a încheiat joi. Ministrul interimar spune că va ține cont de observațiile și propunerile primite înainte de a formula varianta pe care o va înainta mai departe.

„Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia — acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern”, a conchis ministrul interimar..