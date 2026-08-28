Misiune neobișnuită pentru pompierii din Capitală: Choco, un „cățeluș” de 65 de kilograme, salvat cu autoscara

Incidentul a fost relatat de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) pe Facebook, care a prezentat și povestea patrupedului, un exemplar din rasa Dogue de Bordeaux pe nume Choco.

A încercat să coboare de pe terasă și a ajuns pe acoperiș

În momentul în care furtuna a început, Choco se afla singur acasă, proprietarul său, Avraham, fiind plecat la o nuntă.

Zgomotul puternic produs de tunete și fulgere l-ar fi speriat pe câine, care a încercat să coboare de pe terasa aflată la mezanin. În loc să ajungă într-un loc sigur, animalul s-a trezit pe un acoperiș metalic, de unde nu a mai putut coborî.

Situația a fost observată de vecini, iar cazul a fost semnalat la numărul de urgență 112. Proprietarul câinelui a fost, de asemenea, alertat și a revenit rapid acasă. La adresă au intervenit pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Pompierii au folosit autoscara

Dimensiunile lui Choco au transformat salvarea într-o misiune aparte. Dogue de Bordeaux este o rasă de talie mare, iar patrupedul implicat în incident cântărește aproximativ 65 de kilograme.

Pentru a-l recupera în siguranță de pe acoperiș, pompierii au fost nevoiți să utilizeze o autoscară.

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar câinele a fost coborât și redat familiei sale.

DSU a relatat ulterior episodul într-o notă amuzantă, descriind intervenția drept o misiune specială pentru un „cățeluș” de 65 de kilograme și comparând coborârea cu autoscara cu o „plimbare VIP”.

Familia le-a mulțumit salvatorilor

După incident, familia lui Choco a transmis un mesaj de mulțumire echipei care a participat la operațiunea de salvare.

„Choco vă mulțumește pentru salvarea lui în timpul furtunii”, se arată în mesajul transmis pompierilor, potrivit DSU.