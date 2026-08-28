Mesajul lui Nicușor Dan după moartea regelui Harald al V-lea. Condoleanțe pentru noul rege Haakon și poporul norvegian

Mesajul a fost publicat de Nicușor Dan pe platforma X, la scurt timp după anunțarea decesului suveranului norvegian.

It is with deep sorrow that I have received the news that His Majesty King Harald of Norway passed away earlier today. I extend my heartfelt condolences, also on behalf of the people of Romania, to His Majesty King Haakon, Queen Sonja, the whole royal family, and the people of… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 28, 2026

Nicușor Dan: „Am primit vestea cu profundă tristețe”

Președintele României a afirmat că a primit „cu profundă tristețe” vestea morții regelui Harald al V-lea.

„Transmit sincerele mele condoleanțe, inclusiv în numele poporului român, Majestății Sale Regele Haakon, Reginei Sonja, întregii familii regale și poporului Norvegiei și le împărtășesc durerea”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului român și-a exprimat astfel solidaritatea cu familia regală și cu poporul norvegian în perioada de doliu.

Harald al V-lea a murit la 89 de ani

Regele Harald al V-lea a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. Suveranul se afla pe tronul Norvegiei din 1991 și a avut o domnie de 35 de ani.

După moartea sa, tronul este preluat de fiul său, Haakon, căruia Nicușor Dan i s-a adresat în mesaj folosind titulatura de „Majestatea Sa Regele Haakon”.

Harald al V-lea a fost considerat una dintre figurile care au contribuit la modernizarea monarhiei norvegiene și s-a bucurat de o popularitate ridicată în rândul populației.

În ultimii ani, regele își redusese activitatea publică din cauza problemelor de sănătate.

Harald al V-lea lasă în urmă o domnie care a traversat peste trei decenii de transformări politice și sociale în Norvegia. Regina Sonja, cu care a fost căsătorit timp de aproape șase decenii, și ceilalți membri ai familiei regale se aflau alături de suveran în perioada care a precedat decesul.