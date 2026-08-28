Doliu în Norvegia: regele Harald al V-lea a murit la 89 de ani

Fiul său, Haakon, îi succede la tron, relatează BBC.

Palatul Regal de la Oslo a anunțat că Harald al V-lea a murit la ora locală 06:35, la Spitalul Național din capitala norvegiană, unde fusese internat pentru tratarea unei afecțiuni rare a sângelui.

În ultimele 24 de ore dinaintea decesului, membrii familiei regale l-au vizitat la spital, în timp ce norvegienii au depus flori la Palatul Regal.

35 de ani pe tronul Norvegiei

Harald al V-lea a urcat pe tron la 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, regele Olav al V-lea.

Născut la 21 februarie 1937, la domeniul Skaugum, în apropiere de Oslo, Harald a fost primul rege al Norvegiei născut pe teritoriul țării după mai multe secole.

Copilăria sa a fost marcată de cel de-Al Doilea Război Mondial. Avea doar trei ani atunci când Germania nazistă a invadat Norvegia. Mama sa a fugit împreună cu copiii în Suedia, iar ulterior familia a ajuns în Statele Unite, la invitația președintelui Franklin D. Roosevelt.

După război, Harald s-a întors în Norvegia, și-a finalizat studiile și serviciul militar, iar în 1957 a devenit prinț moștenitor. Ulterior a studiat științe sociale, istorie și economie la Balliol College, Oxford.

A sfidat tradiția pentru a se căsători cu Sonja

Un episod important din viața sa a fost relația cu Sonja Haraldsen, fiica unui om de afaceri și femeia care avea să devină regina Norvegiei.

Cei doi au fost nevoiți să aștepte nouă ani înainte de a primi permisiunea de a se căsători, deoarece regele Olav spera ca fiul său să aleagă o prințesă dintr-o familie regală europeană.

Harald i-ar fi transmis tatălui său că, dacă nu i se va permite să se căsătorească cu Sonja, va rămâne necăsătorit. În cele din urmă, regele și-a dat acordul, iar nunta a avut loc la Catedrala din Oslo, la 29 august 1968.

Decizia lui Harald a fost considerată una dintre schimbările care au apropiat familia regală de societatea norvegiană și a deschis calea pentru ca și copiii săi să se căsătorească ulterior cu persoane fără origine regală.

Momentul care a marcat domnia sa

Unul dintre cele mai dificile momente ale domniei lui Harald al V-lea a venit în iulie 2011, după atacurile comise de extremistul Anders Breivik la Oslo și pe insula Utøya.

Opt persoane au fost ucise în atentatul cu bombă din capitală, iar alte 69 au murit după ce atacatorul a deschis focul asupra participanților la o tabără de tineret de pe Utøya.

În mesajele adresate națiunii după atentate, Harald a încercat să transmită unitate și solidaritate și le-a cerut norvegienilor să nu permită fricii să pună stăpânire pe societate.

Discursurile sale din acea perioadă au devenit unele dintre momentele definitorii ale domniei.

Un monarh care a susținut o Norvegie diversă

Regele a atras din nou atenția în 2016, printr-un discurs în care a vorbit despre diversitatea religioasă, etnică și sexuală a societății norvegiene.

În timpul domniei sale, monarhia a devenit mai deschisă și mai transparentă, inclusiv în ceea ce privește sănătatea membrilor familiei regale și finanțele instituției.

Harald a fost și un sportiv pasionat. A reprezentat Norvegia de trei ori la Jocurile Olimpice în competițiile de yachting și a fost implicat în activități de protecție a mediului.

Problemele de sănătate s-au agravat

În ultimii ani, starea de sănătate a regelui s-a deteriorat, iar din aprilie 2024 acesta și-a redus permanent numărul aparițiilor și angajamentelor publice.

Recent, Harald fusese tratat cu cortizon pentru anemie hemolitică, o afecțiune rară care determină reducerea numărului de globule roșii.

El fusese internat în spital la 17 august, iar Haakon preluase atribuțiile de regent.

Regele Harald al V-lea lasă în urmă soția sa, regina Sonja, cu care a fost căsătorit aproape 58 de ani, fiica lor, prințesa Märtha Louise, fiul Haakon și șase nepoți.

Odată cu moartea sa, coroana îi revine lui Haakon, care preia conducerea monarhiei într-o perioadă complicată pentru familia regală norvegiană.