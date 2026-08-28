SUA vor o parte din petrolul Venezuelei. Trump pregătește un acord „uriaș”

Administrația președintelui Donald Trump poartă discuții cu guvernul interimar al Venezuelei pentru ca Statele Unite să obțină o participație în mai multe câmpuri petroliere ale țării sud-americane, au declarat, sub anonimat, oficiali americani pentru Axios.

„Să numim acest acord uriaș ar fi puțin spus. Este masiv”, a menționat unul dintre aceștia.

Negocierile au căpătat o importanță suplimentară pentru Washington din cauza războaielor din Iran și Ucraina, care au perturbat aprovizionarea mondială cu petrol și au determinat creșterea prețurilor. Potrivit datelor Departamentului american al Energiei, rezerva strategică de petrol a SUA a coborât sub 300 de milioane de barili, cel mai redus nivel din ultimii peste 40 de ani.

Câmpuri cu rezerve de 90 de miliarde de barili

Detaliile acordului sunt încă negociate, însă discuțiile au în vedere peste 12 câmpuri petroliere productive. Acestea reprezintă doar o parte din rezervele dovedite ale Venezuelei, estimate la aproximativ 300 de miliarde de barili, cele mai mari din lume.

Câmpurile vizate de americani au rezerve dovedite de aproximativ 90 de miliarde de barili. Acestea au fost controlate în trecut de persoane din cercurile de putere din Venezuela, dar și de entități aflate sub control chinez, potrivit oficialilor intervievați.

În schimbul acordării unei participații Statelor Unite, guvernul venezuelean ar trebui să beneficieze de investițiile companiilor private, inclusiv americane, pentru dezvoltarea câmpurilor.

Un acord important pentru strategia energetică a lui Trump

Încheierea acordului ar putea deveni o componentă importantă a strategiei energetice promovate de Donald Trump. Aceasta se înscrie în așa-numita „Doctrină Donroe”, denumire inspirată de Doctrina Monroe din 1823, prin care SUA avertizau puterile europene să nu intervină în emisfera vestică. Varianta asociată lui Trump pune accent pe consolidarea influenței americane în regiune.

„Președintele Trump este aproape de a asigura viitorul energetic al Americii pentru generațiile următoare, nu doar în SUA, ci în întreaga emisferă”, au declarat oficialii.

Potrivit sursei citate, Trump a început să discute în privat posibilitatea obținerii unei participații în câmpurile petroliere venezuelene înainte de a autoriza capturarea, la 3 ianuarie, a lui Nicolás Maduro, care este acuzat de narcoterorism la New York.

Industria petrolieră a Venezuelei a suferit un declin puternic în ultimele decenii, provocat de administrarea defectuoasă, investițiile insuficiente, criza economică și sancțiunile internaționale, potrivit agenției americane pentru informații energetice (EIA).

Rubio și președinta interimară a Venezuelei conduc negocierile

Discuțiile sunt conduse de Marco Rubio, unul dintre principalii oameni ai administrației Trump în politica externă, și de președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez.

În luna iulie, oficiali de rang înalt ai departamentelor de Stat și Apărării s-au întâlnit la Caracas cu reprezentanți ai Venezuelei pentru a discuta detaliile acordului. Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, are, de asemenea, un rol important în negocieri.

Pentru a evita percepția că Venezuela își cedează resursele naturale Statelor Unite, Washingtonul încearcă să demonstreze că înțelegerea va aduce beneficii și populației venezuelene.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, ar putea merge în Venezuela săptămâna viitoare, în timp ce departamentul său analizează modalități prin care companiile americane ar putea crește producția de petrol. Data finalizării acordului nu a fost încă stabilită.