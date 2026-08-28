Trump, despre un posibil atac al Rusiei asupra unei țări NATO: „Nu sunt deloc îngrijorat”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că nu vede un risc ca Rusia să atace teritoriul NATO și s-a arătat deloc îngrijorat de un asemenea scenariu.

„Nu sunt deloc îngrijorat. Nu există nicio problemă”, a declarat Trump, întrebat despre posibilitatea unei provocări ruse împotriva unor state membre ale Alianței Nord-Atlantice, într-un interviu acordat publicației americane Axios.

Mai mulți lideri europeni au avertizat că Moscova ar putea încerca să testeze capacitatea de reacție a NATO și angajamentul Statelor Unite față de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, care prevede apărarea colectivă a statelor membre.

Trump, despre vizita șefului CIA la Moscova

Trump a respins și informațiile potrivit cărora directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi transmis Moscovei un avertisment împotriva unui eventual atac asupra unei țări NATO.

Ratcliffe s-a deplasat marți la Moscova, unde s-a întâlnit cu Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Vizita a reprezentat unul dintre cele mai importante contacte recente dintre oficiali americani și ruși din domeniul informațiilor.

Mai multe publicații au relatat că deplasarea ar fi avut drept scop avertizarea Moscovei să nu atace un stat NATO. Trump a negat însă această interpretare.

Președintele american a descris vizita drept una obișnuită și a susținut că Ratcliffe și omologul său rus se întâlnesc periodic și au o relație bună. Potrivit liderului american, „nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”.

„Nu vor ataca teritoriul NATO”

Întrebat puțin mai târziu dacă Statele Unite i-au transmis președintelui rus Vladimir Putin un avertisment privind un eventual atac asupra unui stat membru al Alianței, Trump a spus că nu dorește să comenteze acest lucru, dar a adăugat: „Nu vor ataca teritoriul NATO”.

Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei a confirmat joi întâlnirea cu șeful CIA, prezentaând-o drept o parte obișnuită a activității celor două servicii. Oficialul rus a precizat că discuțiile au vizat chestiuni din domeniul informațiilor și că întâlnirea nu a avut nimic ieșit din comun.

Avertismente pentru Londra și Paris

Tensiunile dintre Rusia și NATO s-au accentuat în ultimele săptămâni, după ce drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al unor state membre ale Alianței, inclusiv România și Polonia, au fost doborâte.

Ministerul rus de Externe a avertizat joi Marea Britanie și Franța că „se joacă cu focul”, furnizând Ucrainei tehnologia necesară atacurilor la mare distanță în interiorul Rusiei. Moscova a amenințat cu lovirea unor obiective militare britanice din Ucraina și din afara acesteia, ca represalii pentru sprijinul militar acordat Kievului.