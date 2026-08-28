Răspunsul canadienilor după „Lake America”: o stradă numită după Trump ar putea deveni „Taco Avenue”

Consiliul municipal din Ottawa a votat în unanimitate pentru declanșarea primelor demersuri care ar putea conduce la schimbarea numelui Trump Avenue, o stradă rezidențială din cartierul Central Park, potrivit CNN.

Numele nu a fost însă ales inițial ca parte a unui omagiu individual adus actualului președinte american. Zona cuprinde mai multe denumiri inspirate de New York, între care Staten Way și Madison Park.

„Taco Avenue”, una dintre propuneri

Consilierul municipal Tim Tierney a declarat că pe lista sugestiilor pentru un eventual nou nume se află Obama Avenue, Ontario Avenue, Canada Avenue, Beaver Avenue, Gulf of Mexico Avenue, Canada Goose Avenue și Pelosi Avenue. Una dintre cele mai neobișnuite propuneri este „Taco Avenue”.

„TACO” este folosit de criticii președintelui american ca acronim pentru expresia „Trump Always Chickens Out”, o formulare ironică referitoare la situațiile în care Trump amenință cu anumite măsuri, pentru ca ulterior să renunțe sau să le amâne.

A fost propusă inclusiv denumirea „Rosie O’Donnell Avenue”, cu trimitere la actrița și comediana americană cunoscută pentru conflictul său de lungă durată cu Donald Trump.

Disputa a revenit după controversa „Lake America”

Demersul de la Ottawa intervine într-un moment de tensiune între Canada și Statele Unite, inclusiv pe fondul disputelor comerciale.

Subiectul redenumirii străzii a revenit în atenție și după ce Trump a semnat un ordin executiv prin care instituțiile guvernului american sunt instruite să se refere la Lacul Ontario drept „Lake America” („Lacul America”).

Decizia președintelui american a amplificat iritarea unor politicieni canadieni și a readus în discuție numele Trump Avenue.

Locuitorii trebuie să fie de acord

Schimbarea numelui străzii nu este însă decisă și nici nu poate fi făcută imediat. Pentru ca procedura să avanseze este necesar sprijinul a peste jumătate dintre locuitorii străzii. Ulterior, noua denumire ar urma să treacă printr-un proces separat de consultare publică.

O eventuală modificare nu este așteptată înaintea alegerilor municipale programate pentru sfârșitul lunii octombrie.

Nu este nici prima tentativă de redenumire a Trump Avenue. În 2021, cele 62 de gospodării de pe stradă au fost consultate: 21 au votat pentru schimbarea numelui, alte 21 împotrivă, iar 20 nu au participat la vot.

Opoziția nu provenea neapărat de la susținători ai lui Donald Trump. Potrivit consilierului Tim Tierney, unii locuitori au vrut pur și simplu să evite complicațiile administrative provocate de schimbarea adresei.

„Să revenim la masa negocierilor”

Tierney a avertizat totodată că disputa privind denumirile nu ar trebui să distragă atenția de la problemele mai importante dintre Statele Unite și Canada.

În opinia sa, prioritatea ar trebui să rămână relațiile comerciale și tarifele vamale, în timp ce controversele privind numele unor străzi sau obiective geografice riscă să devină doar o diversiune.

Canada are și alte locuri care poartă numele Trump, inclusiv lacuri, insule și un pârâu. Potrivit oficialului municipal citat de CNN, Trump Avenue din Ottawa ar fi însă singurul dintre acestea care a primit în mod explicit numele lui Donald Trump.