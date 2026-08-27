Trump schimbă geografia: redenumește un mare lac istoric al Americii de Nord. „Lacul Ontario” devine „Lacul America”

Donald Trump a semnat joi, 27 august, în Biroul Oval, ordinul executiv prin care administrația federală americană va folosi denumirea „Lacul America” pentru Lacul Ontario. Departamentul de Interne și secretarul Doug Burgum au primit sarcina de a pune în aplicare schimbarea.

Măsura este însă una americană: Washingtonul poate modifica modul în care guvernul federal al SUA denumește formațiunea geografică, dar nu poate obliga Canada să adopte noul nume. Lacul Ontario este împărțit între statul american New York și provincia canadiană Ontario, frontiera dintre cele două țări traversând lacul.

Redenumirea vine în mijlocul unui nou conflict cu Canada

Decizia nu este desprinsă de disputa politică și comercială dintre Washington și Ottawa. Cu numai două zile înainte de semnarea ordinului, Trump anunțase că ia „serios în considerare” schimbarea numelui, după deteriorarea negocierilor comerciale dintre SUA și Canada.

Numele Ontario este însă mult mai vechi decât Statele Unite sau Canada și provine dintr-un termen indigen asociat cu sensul de „lac al apelor strălucitoare”.

De la Golful Mexic la „Golful Americii”

„Lacul America” continuă una dintre cele mai vizibile politici simbolice ale celui de-al doilea mandat Trump.

În chiar prima zi după revenirea la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Trump a semnat ordinul „Restabilirea denumirilor care onorează măreția americană” („Restoring Names That Honor American Greatness”).

Prin acesta, guvernul federal american a primit instrucțiuni să folosească denumirea „Golful Americii” („Gulf of America”) în loc de Golful Mexic în documentele și hărțile oficiale americane.

Trump a mers și mai departe și a proclamat 9 februarie 2025 drept prima „Zi a Golfului Americii”.

La fel ca în cazul Lacului Ontario, decizia Washingtonului nu obligă alte state să adopte noua denumire.

Denali a redevenit Muntele McKinley

Același ordin din ianuarie 2025 a anulat o decizie din perioada Barack Obama și a readus pentru cel mai înalt munte din America de Nord denumirea Muntele McKinley („Mount McKinley”), în onoarea celui de-al 25-lea președinte american, William McKinley.

Vârful fusese redenumit oficial Denali de administrația Obama în 2015, folosindu-se numele tradițional al populației indigene din Alaska.

Pentagonul și „Departamentul de Război”

În septembrie 2025, Trump a semnat un alt ordin prin care a autorizat folosirea „Departamentului de Război” („Department of War”) ca denumire alternativă pentru Departamentul Apărării („Department of Defense”).

În același sistem, secretarul Apărării a putut utiliza titlul de „secretar de Război” („Secretary of War”).

O schimbare definitivă a denumirii legale a Departamentului Apărării necesită însă intervenția Congresului.

Rebrandingul s-a extins ulterior și la Consiliul Național de Securitate al Casei Albe, unde Direcția pentru Apărare („Directorate of Defense”) a devenit Direcția pentru Război („Directorate of War”).

Numele lui Trump, pe instituții, aeroporturi și proiecte militare

În paralel, numele președintelui a început să apară pe tot mai multe instituții și proiecte americane.

În decembrie 2025, administrația a adăugat numele lui Trump pe clădirea Institutului Păcii al Statelor Unite („United States Institute of Peace”).

Tot în 2025, Trump a anunțat dezvoltarea unei noi generații de nave militare din „clasa Trump” („Trump-class”), parte a proiectului naval „Flota de Aur” („Golden Fleet”).

În Florida, Aeroportul Internațional Palm Beach a primit în 2026 denumirea Aeroportul Internațional „President Donald J. Trump”, aeroportul aflându-se în regiunea în care Trump deține complexul Mar-a-Lago.

Bătălie pentru numele lui Trump pe Centrul Kennedy

Una dintre cele mai controversate schimbări de nume a vizat Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, cunoscut în mod curent drept Centrul Kennedy („Kennedy Center”), din Washington.

După ce numele lui Donald Trump fusese adăugat celui al lui John F. Kennedy, decizia a ajuns în instanță, deoarece instituția a fost creată de Congres ca memorial dedicat fostului președinte american.

Ulterior, conducerea instituției a susținut înscrierea pe fațadă a formulei „Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, restaurat și renovat de președintele Donald J. Trump”, precum și redenumirea spațiului exterior în „Piața Președintelui Donald J. Trump” („President Donald J. Trump Plaza”).