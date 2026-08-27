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Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme

Tristan Tate se plânge de condițiile din închisoarea federală în care este deținut alături de fratele său, Andrew, chiar în ziua în care cei doi au cerut eliberarea pe cauțiune în timp ce contestă extrădarea.
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Cosmin Pirv
27 aug. 2026, 20:53, Știri externe
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Potrivit New York Post, avocatul fraților Tate, Joe McBride, a făcut publică o notă scrisă de Tristan Tate și datată 19 august. În mesaj, acesta reclamă accesul limitat la produsele disponibile în magazinul penitenciarului și spune că a slăbit.

„Ce-i asta, «trick or treat»?”, a scris Tristan Tate. În notă, Tristan Tate susține că ar fi slăbit aproximativ 13 pounds, echivalentul a aproape 6 kilograme, iar avocatul spune că Andrew Tate ar fi pierdut aproximativ 8 pounds, adică 3,6 kilograme.

McBride a acuzat autoritățile penitenciare că frații Tate ar fi avut acces la magazinul penitenciarului o singură dată în 32 de zile.

Frații Tate se află în prezent într-un centru de detenție din Miami. Cei doi au fost arestați în luna iulie, după ce autoritățile britanice au solicitat extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații formulate în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate neagă acuzațiile.

Frații Tate cer să fie eliberați pe cauțiune

Informațiile despre condițiile din închisoare apar în aceeași zi în care Andrew și Tristan Tate au ajuns în fața unui judecător federal din Miami pentru a cere eliberarea pe cauțiune, în timp ce contestă procedura de extrădare.

Avocații lor au susținut că frații nu reprezintă un risc de fugă și au propus condiții precum plata unei cauțiuni, predarea pașapoartelor și monitorizarea electronică.

Procurorii americani se opun eliberării și susțin că gravitatea acuzațiilor și alte elemente ale dosarului justifică menținerea lor în detenție.

Procedura de extrădare în Marea Britanie este în desfășurare, iar o decizie privind eliberarea lor din custodia americană urmează să fie luată de instanță.

România, în strategia juridică

România apare direct în strategia juridică a fraților Tate. Avocații au arătat instanței americane că cei doi au respectat anterior restricțiile judiciare impuse în dosarul în care autoritățile române îi acuză că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au cetățenie americană și britanică și sunt implicați în proceduri judiciare în mai multe țări. Cei doi au respins în mod repetat acuzațiile de viol și trafic sexual.

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