Andrew și Tristan Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA. Procurorii avertizează asupra riscului de fugă

Apărarea celor doi invocă inclusiv comportamentul lor în timpul procedurilor judiciare din România pentru a susține că nu există un risc real de fugă, potrivit The Independent.

Frații Tate se află în arest din luna iulie

Un judecător federal din Statele Unite urmează să analizeze joi dacă Andrew și Tristan Tate pot fi puși în libertate pe cauțiune pe durata procedurii de extrădare solicitate de autoritățile britanice.

Cei doi se află într-un centru federal de detenție din Miami după ce au fost arestați la 18 iulie. Frații Tate, care resping acuzațiile formulate împotriva lor, au avut ulterior o scurtă apariție în instanță.

Judecătoarea Lauren Louis urmează să analizeze argumentele procurorilor și ale apărării înainte de a decide dacă cei doi pot părăsi arestul. Procedura privind extrădarea ar putea dura mai multe luni, iar o dată pentru audierea propriu-zisă nu a fost încă stabilită.

Marea Britanie are termen până la jumătatea lunii septembrie pentru a furniza Departamentului de Stat american documentele și probele necesare procedurii.

Procurorii susțin că există un risc ridicat de fugă

Acuzarea cere menținerea fraților Tate în detenție, argumentând că, în cazurile internaționale de extrădare, eliberarea pe cauțiune reprezintă o excepție.

Procurorii au invocat declarațiile publice ale celor doi privind deținerea mai multor pașapoarte, precum și accesul lor la resurse financiare și relații în diferite țări. În opinia acuzării, aceste elemente indică un risc de fugă care nu ar putea fi eliminat prin stabilirea unei cauțiuni.

Apărarea prezintă însă o imagine diferită. Avocații susțin că o parte din declarațiile fraților Tate despre averea lor ar fi fost exagerate pentru a le consolida imaginea construită pe rețelele sociale.

Inclusiv iahtul de 50 de milioane de dolari prezentat într-un videoclip nu le-ar aparține, potrivit apărării. Avocații afirmă și că automobilele de lux promovate online, printre care un Aston Martin evaluat la 2,1 milioane de dolari, ar fi fost închiriate. Afirmațiile despre existența mai multor pașapoarte ar fi avut, la rândul lor, un caracter satiric.

Dosarul din România, folosit ca argument de apărare

România apare direct în strategia juridică a fraților Tate. Avocații au arătat instanței americane că cei doi au respectat anterior restricțiile judiciare impuse în dosarul în care autoritățile române îi acuză că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale.

Apărarea consideră că acest comportament demonstrează că frații nu intenționează să fugă dacă sunt eliberați.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au cetățenie americană și britanică și sunt implicați în proceduri judiciare în mai multe țări. Cei doi au respins în mod repetat acuzațiile și susțin că unele dintre declarațiile lor controversate au fost scoase din context sau prezentate ca fiind serioase, deși ar fi fost făcute în glumă.