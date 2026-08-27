Două avioane de pasageri s-au abătut de la rută după decolare. Incidentele schimbă procedurile de zbor

Primul incident a avut loc în noiembrie 2025, în timpul unui zbor între două orașe din Australia. După decolare, piloții au activat pilotul automat, însă avionul a început imediat să vireze și să se îndepărteze de traseul pe care trebuia să îl urmeze.

Echipajul a dezactivat pilotul automat și a preluat controlul manual al aeronavei. Potrivit FlightGlobal, piloții au observat atunci o problemă la sistemul de management al zborului (FMS), computerul de bord în care este programată ruta aeronavei. În loc să indice următorul punct de pe traseu, sistemul direcționa avionul către un punct aflat deja în spatele acestuia.

Piloții au încercat să corecteze ruta în sistem, însă nu au reușit, astfel că au cerut controlorilor de trafic aerian indicații pentru a reveni pe direcția corectă.

Avionul, la bordul căruia se aflau 18 persoane, și-a continuat apoi zborul și a ajuns în siguranță la destinație.

Cauza exactă a abaterii nu a putut fi stabilită

Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor (ATSB) nu a reușit să stabilească exact de ce sistemul a direcționat avionul în afara traseului programat.

Anchetatorii au constatat că ruta de plecare ar fi putut fi interpretată de computerul de bord ca având date nevalide. Nu a fost însă identificată nicio problemă în baza de date folosită de compania aeriană, iar producătorul nu a reușit să reproducă situația.

A fost analizată și posibilitatea ca programarea traseului înainte de decolare să nu fi fost finalizată corect, însă anchetatorii nu au avut suficiente date pentru a confirma această ipoteză.

Un al doilea avion s-a abătut de la traseu

Un incident asemănător s-a produs în mai 2026. După activarea pilotului automat, un alt avion Saab 340B a început să se îndrepte într-o direcție diferită de traseul stabilit.

De această dată, ancheta a constatat că sistemul de management al zborului nu fusese configurat pentru a începe traseul cu punctul de navigație corect.

„Echipajul a intervenit imediat pentru a corecta traiectoria”, a transmis autoritatea australiană care investighează accidentele și incidentele din transporturi. Piloții au corectat apoi informațiile din sistem și au continuat zborul.

Noi verificări introduse înaintea zborurilor

În urma incidentelor, Regional Express a decis să își modifice procedurile și să introducă verificarea traseului programat în computerul de bord după pornirea motoarelor, etapă care până acum nu era obligatorie.

Autoritatea australiană pentru siguranța transporturilor avertizează că sistemele de la bord nu pot identifica toate greșelile care pot apărea la introducerea datelor și că verificarea informațiilor rămâne o responsabilitate esențială a echipajului.

„Sistemul de management al zborului nu poate identifica erorile de introducere a datelor în toate cazurile și, prin urmare, este responsabilitatea piloților să efectueze această verificare esențială”, au transmis reprezentanții ATSB.