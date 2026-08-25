Andrew și Tristan Tate, „superbogați” doar pentru internet. Avocații spun că luxul era parte din modelul de business

Argumentele au fost prezentate într-un dosar depus în instanță, în contextul procedurilor judiciare care îi vizează pe frații Tate, relatează publicația The Independent.

Avocații afirmă că Andrew și Tristan Tate și-au construit deliberat o imagine de persoane extrem de bogate, pentru că succesul afacerilor lor online depinde de notorietate, engagement și trafic.

Potrivit apărării, postările exagerate și ostentative ar avea tocmai rolul de a produce reacții, vizualizări și interacțiuni, care se transformă ulterior în venituri.

În acest context, avocații susțin că frații „joacă un rol”, iar aparițiile lor publice nu ar trebui luate automat drept o reflectare exactă a situației financiare reale.

Bugatti de milioane de dolari, dar închiriate

Apărarea a dat și exemple concrete. Un Aston Martin evaluat la aproximativ 2,1 milioane de dolari, precum și două modele Bugatti evaluate la circa 5 milioane, respectiv 7 milioane de dolari, prezentate în videoclipurile lui Tristan Tate, ar fi fost închiriate.

Totodată, avocații spun că un așa-numit „superyacht” prezentat în materiale promoționale nu le aparținea fraților Tate. Aceștia ar fi fost plătiți pentru a promova vasul pe rețelele sociale.

În aceeași logică, evaluarea colecției de ceasuri a lui Andrew Tate ar proveni dintr-o publicație independentă dedicată pasionaților și nu din documente financiare oficiale.

Dosare în Marea Britanie, SUA și România

Declarațiile vin într-un moment în care frații Tate, care au cetățenie britanică și americană, se confruntă cu mai multe proceduri judiciare.

Autoritățile britanice au solicitat extrădarea lor din Statele Unite în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni sexuale, acuzații pe care cei doi le resping.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost pus sub acuzare în Marea Britanie pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv viol, trafic în scopul exploatării sexuale, agresiune și infracțiuni legate de imagini indecente și pornografie extremă. Tristan Tate, 38 de ani, este acuzat, între altele, de viol, agresiune sexuală și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale.

Frații au și proceduri judiciare în România, iar autoritățile britanice au obținut în 2024 mandate europene de arestare.

Cei doi au negat în mod repetat acuzațiile și susțin că sunt nevinovați.