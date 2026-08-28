Unde este cel mai ieftin să trăiești în Italia. Orașele în care chiriile și cumpărăturile costă mai puțin

Visul de a trăi în Italia nu trebuie să însemne neapărat un buget uriaș. Datele privind prețurile alimentelor, chiriile și cheltuielile de zi cu zi arată diferențe foarte mari între orașele italiene, iar unele dintre cele mai accesibile variante se află în sudul țării.