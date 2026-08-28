Unde este cel mai ieftin să trăiești în Italia. Orașele în care chiriile și cumpărăturile costă mai puțin

Napoli se află printre cele mai ieftine orașe din Italia în ceea ce privește costurile de zi cu zi.
Palermo, Catanzaro, Bari, Teramo și Caltanissetta sunt alte localități unde cheltuielile pot fi mai mici.
În Caltanissetta, chiriile medii ajung la aproximativ 4,7 euro pe metru pătrat.
Datele arată și diferențe importante la prețurile alimentelor și serviciilor între orașele italiene.
Alegerea unei localități mai mici poate reduce semnificativ bugetul necesar pentru traiul de zi cu zi.
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