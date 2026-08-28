Peste 4 milioane de euro pentru a trece prin Canalul Panama. Sumă record pentru prioritatea unei nave

Nava transporta gaz petrolier lichefiat și a plătit aproximativ 4,5 milioane de euro pentru a avea prioriate prin Canalul Panama.

Tranzitul se va limita

Conform AFP, tranzitul se va reduce în decurs de o săptămână prin acest canal, din cauza fenomenului El Niño.

„Am avut recent trei oferte destul de mari”, a declarat joi administratorul canalului, Ilya Espino de Marotta.

Dintre aceste oferte, suma oferită de compania sud-coreeană reprezintă „cea mai mare sumă” plătită până în prezent, potrivit administratorului.

Potrivit Bloomberg, compania a fost de acord să plătească această sumă într-o licitație, pentru a asigura trecerea prioritară pentru nava sa, G. Spirit, pe 1 septembrie.

El Niño afectează trecerea prin Canalul Panama

Canalul funcționează folosind apa de ploaie stocată în lacurile artificiale Gatún și Alhajuela. Nivelurile lor au scăzut din cauza efectelor adverse ale fenomenului El Niño.

Autoritatea Canalului Panama a anunțat săptămâna trecută că, din cauza deficitului de apă, calea navigabilă își va reduce traficul de la 36 la 34 de tranzite pe zi începând cu 3 septembrie. Apoi, va fi redus la 32 de la mijlocul lunii septembrie. Aproximativ 5% din comerțul maritim global trece prin acest canal lung de 80 de kilometri, potrivit sursei citate.

Fenomenul El Niño are loc la fiecare doi până la șapte ani. Apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc, de unde rezultă un climat mai cald și mai uscat în unele zone și un climat mai rece și mai umed în altele. Acest lucru duce la fenomene meteorologice extreme.

Majoritatea tranzitelor au nevoie de rezervare

Nouă din zece tranzite prin canal sunt programate pe bază de rezervare. Orice intervale orare sau tranzite rămase modificate din cauza unor circumstanțe neprevăzute de ultim moment sunt scoase la licitație.

Licitația este „determinată de piață”, a remarcat Espino de Marotta.

„Canalul stabilește un preț de bază, iar apoi nava care are cea mai mare nevoie de trecere crește licitația”, a adăugat administratorul canalului.

Autoritatea Canalului Panama a declarat într-un comunicat de presă că prețul mediu de licitație între octombrie 2025 și februarie 2026 a fost de aproximativ 55.000 de dolari. Această sumă s-a triplat, în medie, de atunci, mai arată sursa.