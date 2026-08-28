Frații Tate nu ies pe cauțiune: judecătoarea a amânat decizia. Andrew Tate se teme că va fi condamnat pe nedrept

Timp de peste două ore, Andrew și Tristan Tate – care au apărut încătușați, îmbrăcați în salopete bej de deținuți – au negat, sub jurământ, acuzațiile penale aduse împotriva lor de parchetele, dar și victimele din mai multe țări, potrivit Associated Press.

Tate brothers and Natasha Sesay sketches by Lothar Speer from today’s hearing in Miami. pic.twitter.com/kH15JqaJPD — Courtroom Art (@courtroom_art) August 27, 2026

Ședința de judecată s-a încheiat după opt ore fără ca judecătoarea Lauren Louis să ia o decizie, iar frații s-au întors la închisoare.

Procurorii au afirmat că frații Tate sunt mincinoși care exagerează tot timpul. Andrew Tate este acuzat de strangularea și imobilizarea victimelor, precum și de violarea acestora, în timp ce Tristan Tate este acuzat de trafic de persoane, spălare de bani și violență împotriva minorilor, a declarat procuroarea adjunctă a SUA, Abbie Waxman.

„Ei promovează o violență incredibilă împotriva femeilor, în concordanță cu acuzațiile aduse împotriva lor”, a spus Waxman.

Andrew Tate a negat acuzațiile

Deși DIICOT a deschis dosare penale pe numele Tate pentru infracțiuni precum Trafic de minori, Trafic de persoane, viol, constituirea unui grup infracțional, dar și spălare de bani, Andrew Tate a susținut, și în fața Tribunalului din Miami că este nevinovat.

Acesta susține că nu poate colabora cu avocații săi români cât timp se află în închisoare în America. Andrew Tate se teme că absența sa va duce la o condamnare pe viață nedreaptă în România.

„Dacă pierd o luptă corectă, pot să accept asta”, a declarat Andrew Tate.

Avocații familiei Tate îi cer judecătoarei să permită eliberarea din arest a celor doi frați până la audierea de extrădare privind acuzațiile de viol și trafic de persoane din Marea Britanie.

Cei doi se află într-o închisoare federală din Miami, încă din 18 iulie, când au fost reținuți.

Avocații au repetat, mai bine de o oră, argumentele depuse la dosar

Associated Press precizează că avocații lor au petrecut, mai mult de o oră, repetând, în mare parte, argumentele din depuse la instanță, potrivit cărora cererea Regatului Unit era nefondată, deoarece procesul penal din România are prioritate.

Autoritățile române le-au permis să rămână în libertate până la încheierea procedurilor, iar aceștia nu au încercat să fugă și respectă toate restricțiile impuse de instanță.

Judecătoarea le-a reamintit avocaților apărării că trebuie să respecte legile SUA, dar le-a cerut să îi raporteze până luni ce se va întâmpla în cazul în care frații Tate nu se vor prezenta la o ședință de judecată în România.

Nu a fost stabilită încă o dată pentru audierea de extrădare. Marea Britanie are termen până la jumătatea lunii septembrie să prezinte dovezi Departamentului de Stat.