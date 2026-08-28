Partidul lui Orbán ia în calcul chiar dizolvarea după înfrângerea din alegeri

Fidesz încearcă să se adapteze unei situații politice radical diferite după ce partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat alegerile din aprilie și a pus capăt celor 16 ani în care Viktor Orbán a condus Ungaria cu o majoritate de două treimi în Parlament.

Tisza se apropie în prezent de 70% în sondajele de opinie, în timp ce Fidesz a coborât sub 20%. Mai multe figuri importante ale partidului s-au retras din viața politică, în timp ce o serie de anchete privind presupuse fapte de corupție au afectat și mai mult imaginea Fidesz.

În aceste condiții, partidul analizează mai multe variante, de la reorganizare și continuarea fără Orbán până la dizolvarea completă, a declarat pentru Euronews o sursă care cunoaște îndeaproape situația internă a Fidesz.

Dizolvarea Fidesz rămâne în discuție

După înfrângerea electorală, Viktor Orbán a renunțat la mandatul de parlamentar, după 36 de ani petrecuți în Parlamentul Ungariei. În mai, Fidesz l-a reales însă în funcția de președinte al partidului și i-a încredințat misiunea de a contribui la stabilirea noii direcții a formațiunii.

Recent, în presa maghiară a apărut un chestionar intern prin care membrii Fidesz erau întrebați care au fost cauzele înfrângerii și ce ar trebui să facă partidul în continuare. Printre variante se aflau restructurarea și înnoirea completă a Fidesz, lansarea unei noi mișcări de dreapta sau chiar dizolvarea partidului și înființarea unei noi formațiuni conservatoare, cu alți oameni.

Potrivit sursei din interiorul partidului, tensiunile s-au mai diminuat după alegeri și nu există o urgență imediată, însă viitorul Fidesz rămâne incert.

„Viitorul partidului nu a fost încă decis. Am amânat pentru câteva luni decizia dacă merită să continuăm. Întrebarea rămâne deschisă, iar una dintre opțiuni este sfârșitul”, a declarat aceasta sub protecția anonimatului.

Între respingere și scenariu politic

Ideea dizolvării este însă respinsă de purtătorul de cuvânt al Fidesz, Bertalan Havasi, un vechi aliat al lui Orbán.

„Personal, mi se pare de neimaginat ca Fidesz să nu existe și să nu existe sub numele de Fidesz”, a declarat Havasi. El consideră că renunțarea la numele partidului și la experiența acumulată doar pentru că formațiunea a pierdut alegerile ar fi „cea mai mare nebunie”.

Analiștii politici consideră însă relevant faptul că dizolvarea a fost inclusă printre variantele discutate în interiorul Fidesz: „Faptul că Fidesz ridică posibilitatea propriei dizolvări contează, pentru că arată că aceasta se numără printre scenariile conducerii”.

Plecări importante după înfrângerea din alegeri

Criza partidului este amplificată de retragerea mai multor politicieni importanți.

Fostul ministru al Transporturilor János Lázár a vizitat în timpul verii organizațiile Fidesz din teritoriu pentru a evalua efectele înfrângerii electorale. Ulterior, acesta și-a depus mandatul de parlamentar și s-a retras din viața publică.

În iulie, Gergely Gulyás, fost ministru și lider al grupului parlamentar Fidesz, a renunțat la funcție. Fostul ministru de Externe Péter Szijjártó a părăsit, la rândul său, politica pentru a se alătura producătorului chinez de automobile BYD, iar fostul ministru Antal Rogán s-a retras din viața publică.

„Fiecare plecare poate fi explicată prin circumstanțele individuale ale politicianului. Dar toate aceste mișcări acționează împotriva intereselor Fidesz”, consideră analiștii.

Purtătorul de cuvânt al partidului vede însă plecările și ca pe o posibilitate de înnoire, deoarece retragerea vechii generații ar permite apariția unor politicieni noi.

În interiorul Fidesz a apărut între timp și platforma „Civic Democrats” („Democrații Civici”), lansată de fostul ministru al Dezvoltării Rurale Tibor Navracsics și Orsolya Ferenc. Inițiativa pledează pentru un dialog mai amplu cu alegătorii, alimentând speculațiile privind apariția unei aripi conservatoare mai moderate. Cei doi au negat însă că urmăresc ruperea partidului.

Viitorul lui Orbán, decis în 2027

În interiorul partidului se discută dacă Fidesz se poate reforma cu Viktor Orbán în continuare la conducere. Fostul premier este criticat inclusiv pentru averile acumulate de persoane din cercul său apropiat în anii în care s-a aflat la putere.

Printre cei vizați se numără ginerele său, István Tiborcz, tatăl său, Győző Orbán, și prietenul său din copilărie Lőrinc Mészáros, devenit cel mai bogat om din Ungaria. Afacerile acestora și contractele obținute de la stat au fost intens contestate.

Potrivit surselor din interiorul partidului, Orbán nu a oferit până acum „explicații suficiente” în privința acuzațiilor de corupție care îi vizează cercul apropiat.

Orbán va rămâne președintele Fidesz cel puțin până în mai anul viitor, când partidul va decide și viitorul său politic, inclusiv dacă va rămâne la conducerea formațiunii.

Orbán își păstrează aliații europeni

Înfrângerea din Ungaria nu a dus, deocamdată, la izolarea Fidesz în Parlamentul European. Partidul rămâne membru fondator al Patrioților pentru Europa, grupul politic de dreapta din Parlamentul European din care face parte și AUR. De asemenea, Orbán beneficiază în continuare de sprijinul unor lideri europeni precum Marine Le Pen, una dintre principalele figuri ale dreptei naționaliste din Franța, și Matteo Salvini, liderul partidului italian Liga.

Pierderea puterii la Budapesta a redus însă influența europeană a lui Orbán.

Pentru Fidesz, următoarele luni vor fi decisive: partidul trebuie să aleagă între a se reconstrui în jurul lui Orbán, a continua fără liderul care i-a definit ultimii 16 ani sau a se transforma radical, mergând până la dizolvare.