Rusia, obligată să importe carburanți după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Moscova caută tot mai multe surse externe pentru a acoperi deficitul de carburanți, după ce atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune au vizat în ultimele luni rafinăriile care aprovizionează piața internă, potrivit The Guardian.

Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a cumpărat în această săptămână, pentru întâia oară, un transport de 200.000 de barili de benzină din Turcia. Combustibilul este transportat din portul Mersin către Primorsk, port rusesc la Marea Baltică, cu un petrolier aflat sub sancțiuni, Wendrix.

Este cel de-al cincilea transport maritim confirmat de carburanți destinat Rusiei în această vară. Alte livrări au venit din India, prin Egipt, și au însumat aproximativ un milion de barili.

Petrol rusesc, trimis în Kazahstan pentru rafinare

Moscova a încheiat în această săptămână și un acord cu rafinăria Kondensat, din vestul Kazahstanului, pentru procesarea petrolului rusesc în afara țării.

Potrivit înțelegerii, aproximativ 70% din carburanții obținuți vor fi trimiși înapoi în Rusia. Petrolul va trebui transportat cu trenul până la rafinărie, deoarece aceasta nu este conectată la o conductă rusească.

Rusia a crescut puternic și importurile de carburanți din Belarus. În luna iunie, acestea au fost de 141 de ori mai mari decât în aceeași lună a anului trecut.

Autoritățile de la Moscova sperau la începutul verii că problemele de aprovizionare vor începe să se reducă, însă situația s-a înrăutățit în august. Cel puțin șase regiuni rusești au reintrodus sau au înăsprit restricțiile privind vânzarea benzinei.

Situația s-a complicat și după oprirea completă a rafinăriei Orsk, una dintre marile unități de procesare din Rusia, cu o capacitate de aproximativ 6,6 milioane de tone de petrol pe an. Situată în regiunea Orenburg, aproape de granița cu Kazahstanul, rafinăria produce benzină, motorină și combustibil pentru aviație și aprovizionează în special regiunile Ural și Volga. Reparațiile după atacul ucrainean ar putea dura până la șase luni.

Vicepremierul rus Aleksandr Novak susține că unele rafinării și-au reluat activitatea, dar admite că situația rămâne instabilă.

„Situația se schimbă în fiecare zi. O monitorizăm permanent și luăm decizii. Reunim de două ori pe săptămână reprezentanții autorităților federale, ai regiunilor și ai companiilor”, a declarat acesta.

Rafinăriile rusești, ținta atacurilor ucrainene

Kievul urmărește prin această campanie să afecteze una dintre principalele surse de venit ale Rusiei și să crească, pentru Moscova, costurile războiului.

Atacurile asupra rafinăriilor s-au înmulțit în ultimele două luni, într-o perioadă în care economia rusă este deja afectată de sancțiunile internaționale.

Numai în august, Ucraina a efectuat 18 atacuri asupra rafinăriilor rusești. Potrivit analiștilor din industrie, volumul de petrol procesat de rafinăriile din Rusia scăzuse deja cu 28% înainte de înmulțirea atacurilor.

Loviturile ucrainene nu afectează doar aprovizionarea internă cu carburanți. Moscova este nevoită să cheltuiască mai mult pentru a asigura necesarul pieței interne, în timp ce restricțiile asupra exporturilor reduc veniturile obținute de companiile petroliere rusești pe piețele externe.

Kievul mizează pe faptul că presiunea tot mai mare asupra economiei ruse va crește costurile războiului și, în timp, ar putea influența deciziile Kremlinului.