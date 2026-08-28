Un trib se opune construirii zidului lui Trump de la granița cu Mexicul. Proiectul ar distruge terenuri sacre

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) susține că zona este o rută periculoasă pentru traficul ilegal și că zidul va închide o breșă de securitate existentă de mult timp, potrivit AP.

Membrii Națiunii Tohono O’odham, ai cărei membri trăiesc de ambele părți ale graniței dintre SUA și Mexic, acuză însă administrația de încălcarea proprietății și susțin că lucrările vor afecta terenuri sacre pentru trib.

Segmentul de zid face parte dintr-un efort de 46 de miliarde de dolari al administrației Trump de a acoperi frontiera cu ziduri din stâlpi metalici de 9 metri înălțime, bariere pentru vehicule și tehnologii menite să oprească imigrația fără documente și traficul ilegal.

Pe măsură ce lucrările s-au intensificat, administrația s-a confruntat cu opoziția proprietarilor de terenuri, a grupurilor de mediu și a triburilor nativ-americane, care susțin că lucrările încalcă drepturile de proprietate și profanează situri sacre indigene.

Un judecător federal a permis guvernului să continue lucrările la începutul acestei luni, însă tribul susține că firmele contractate încalcă regulamentele tribale și pătrund ilegal pe terenurile sale pentru a ajunge la zona în care va fi construit zidul.

Vârfuri muntoase sacre, distruse de proiect

Națiunea Tohono O’odham, care are 37.000 de membri, inclusiv mii de persoane care locuiesc în Mexic, a dat în judecată guvernul federal în iunie, încercând să blocheze construcția zidului. Tribul a argumentat că zidul ar provoca „distrugeri semnificative” în rezervație, inclusiv prin distrugerea unor vârfuri muntoase sacre pentru comunitate, și ar modifica granițele națiunii sale.

Judecătorul federal Richard Leon, din Washington, D.C., numit în funcție de fostul președinte George W. Bush, a decis în favoarea guvernului, precizând că zidul va fi construit pe o fâșie de teren de 18 metri lățime aflată în proprietatea federală, cunoscută drept Rezervația Roosevelt.

Proiectul ar închide „cele mai periculoase coridoare”

Națiunea Tohono O’odham a declarat că, chiar dacă lucrările ar rămâne în limitele Rezervației Roosevelt, accesul cu vehicule pe terenurile tribului pentru a ajunge în zonă constituie în continuare o încălcare a proprietății.

„Proiectul va închide unul dintre cele mai periculoase coridoare pentru contrabandă și trafic de persoane de la frontiera de sud-vest: un deșert izolat care a permis timp de decenii transporturi de droguri, moartea migranților și activitatea cartelurilor”, a declarat comisarul CBP Rodney Scott.

Oficialii tribului au anunțat că analizează noi acțiuni în instanță pentru a încerca să îi îndepărteze pe contractori.