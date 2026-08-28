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Lovitură pentru studenții internaționali din SUA. Administrația Trump vrea să limiteze stagiile de practică

Administrația președintelui Donald Trump a emis o notă pentru universități, prin care vrea să restricționeze emiterea anumitor autorizații de practică pentru studenții internaționali. Guvernul federal a avertizat că facultățile care nu respectă reglementările ar putea pierde certificarea pentru înscrierea studenților străini.
Lovitură pentru studenții internaționali din SUA. Administrația Trump vrea să limiteze stagiile de practică
Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
28 aug. 2026, 09:06, Știri externe
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Memorandumul federal din 24 august preciza că Programul pentru Studenți și Vizitatori de Schimb, care face parte din Agenția de Imigrare și Control Vamal al SUA, „a observat o creștere a autorizațiilor pentru Formare Practică Curriculară (CPT), care par să încalce cerințele de reglementare. Acestea permit CPT numai în cazul în care formarea face parte integrantă dintr-o programă de învățământ stabilită”.

Suspendările au avut loc la universități de renume

Conform Reuters, memorandumul a dus la suspendarea anumitor cereri de autorizații de muncă pentru studenții internaționali de către unele universități. Aceste suspendări au avut loc inclusiv în Universitatea din California, Los Angeles și Universitatea din California, Berkeley.

Biroul internațional al UC Berkeley a declarat că este puțin probabil să proceseze anumite cereri de autorizare de muncă „în viitorul apropiat” și a îndemnat acei studenți internaționali să își planifice activitatea în consecință.

De asemenea, a declarat că va continua procesarea CPT-urilor „pe baza cerințelor de diplomă” în mod normal. Universitatea va relua procesarea „CPT-urilor pentru cercetarea disertațiilor de doctorat și a tezelor de master”. Biroul a declarat că va consulta experți juridici pentru a dezvolta noi procese aliniate la noile cerințe federale.

Motivul pentru care SUA a luat aceste măsuri

Trump a vizat universitățile cu anchete și amenințări cu finanțarea pe teme precum protestele pro-palestiniene împotriva atacului aliatului SUA, Israel, asupra Gazei, inițiativele privind diversitatea, programele climatice și politicile transgender. Apărătorii drepturilor omului și-au exprimat îngrijorările privind libertatea de exprimare, libertatea academică și respectarea garanțiilor procesuale, potrivit aceleiași surse.

Departamentul de Justiție al SUA a susținut joi că practicile de admitere de la Facultatea de Medicină și Servicii de Sănătate a Universității George Washington favorizează candidații de culoare și hispanici. AU fost invocate concluziile unei anchete în contextul în care administrația Trump își continuă represiunea împotriva diversității.

Administrația Trump a revocat, de asemenea, vizele studenților protestatari, din cauza protestelor pro-palestiniene. Guvernul SUA le califică drept antisemite și simpatizante față de extremiști, mai arată sursa citată.

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