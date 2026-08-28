Operațiuni de salvare suspendate la granița Nepal-Tibet. Autoritățile se tem de o nouă inundație

Operațiunile de căutare se desfășoară sub amenințarea unui nou val de apă, după formarea unui lac instabil în zona afectată, transmite BBC.

Poliția nepaleză a anunțat vineri că bilanțul victimelor a ajuns la 475 de morți în districtul Resuwa, la peste 48 de ore de la producerea dezastrului. Echipele de intervenție continuă căutarea persoanelor dispărute și încearcă să elibereze drumurile blocate.

Situația este gravă și pe partea tibetană a frontierei. Trei persoane au fost declarate decedate, iar peste 550 sunt date dispărute, potrivit informațiilor disponibile. Nu este clar dacă unele dintre cifrele raportate de cele două părți se suprapun.

Salvatorii se tem de o a doua inundație

Operațiunile de salvare din Tibet au fost suspendate după apariția unui nou pericol.

În urma alunecărilor și a acumulărilor de aluviuni s-a format un lac, iar ploile abundente continuă să-i crească nivelul. Autoritățile se tem că barajul natural ar putea ceda, eliberând o nouă cantitate uriașă de apă spre localitățile aflate în aval.

Presa de stat chineză a relatat că salvatorilor li s-a cerut să oprească temporar intervențiile din zona de frontieră.

Estimările citate de BBC indică faptul că în lac s-ar putea acumula în următoarele trei zile aproximativ trei milioane de metri cubi de apă, echivalentul a circa 1.200 de piscine olimpice.

Un oficial al Crucii Roșii a declarat că echipele de intervenție sunt în alertă din cauza posibilității producerii unui al doilea val de inundații.

Un ghețar prăbușit ar fi declanșat catastrofa

Primele informații sugerau că dezastrul ar fi putut fi provocat de un cutremur. Datele analizate ulterior de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) au indicat însă un alt scenariu.

Evenimentul seismic înregistrat în regiune ar fi fost produs de prăbușirea unui ghețar sau a unei porțiuni din acesta. Masa de gheață și resturi a generat apoi un flux violent care a avut efecte catastrofale în aval.

Un val uriaș de apă, noroi și materiale desprinse de pe versanți a coborât spre zonele locuite, distrugând clădiri, drumuri și vehicule și afectând un punct important de trecere a frontierei dintre Nepal și Tibet.

Cauza exactă a prăbușirii ghețarului nu a fost încă stabilită. Oamenii de știință atrag însă atenția că ghețarii din Himalaya se topesc într-un ritm accelerat pe fondul creșterii temperaturilor.

Specialiștii subliniază că este încă prea devreme pentru a atribui direct acest dezastru schimbărilor climatice.

Sute de oameni salvați, alții încă așteptați acasă

În pofida condițiilor extrem de dificile, operațiunile au permis salvarea a sute de persoane.

Armata nepaleză a trimis inclusiv elicoptere pentru căutarea oamenilor rămași blocați într-un tunel hidroenergetic din zona Trishuli. Majoritatea celor aproximativ 450 de oameni prinși într-un tunel au fost salvați, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Printre persoanele dispărute se numără și numeroși cetățeni străini. Regiunea este frecventată anual de zeci de mii de turiști și pelerini, inclusiv de persoane care se îndreaptă spre Muntele Kailash, considerat sacru de mai multe religii.

Inundațiile au provocat și pagube importante infrastructurii. Autoritatea nepaleză pentru gestionarea riscului de dezastre estimează că aproximativ 80 de poduri și 40 de kilometri de drumuri asfaltate au fost avariate.

Distrugerile riscă să aibă consecințe economice suplimentare pentru Nepal, întrucât regiunea afectată se află la granița cu China, iar o parte dintre drumurile și podurile distruse erau importante pentru transportul mărfurilor între cele două țări.