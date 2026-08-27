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Sprijin din partea ONU și SUA, după catastrofa din Nepal. Peste 390 de morți și 1.400 de dispăruți în Nepal și Tibet

Joi, echipele de salvare și elicopterele militare au căutat joi sute de persoane dispărute de-a lungul frontierei muntoase dintre Nepal și China, acolo unde un torent mortal de apă și noroi, înalt de câteva etaje, a măturat localitățile în urma prăbușirii unui ghețar.
Sprijin din partea ONU și SUA, după catastrofa din Nepal. Peste 390 de morți și 1.400 de dispăruți în Nepal și Tibet
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
28 aug. 2026, 00:13, Știri externe
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După ce imaginile apărute pe rețelele sociale au arătat oameni fugind, încercând să se adăpostească de ceea ce se vede a fi o avalanșă bruscă de apă și noroi, autoritățile din Nepal și China au raportat că peste 390 de persoane au murit și peste 1.400 de cetățeni au dispărut, printre care sute de străini, dar și pelerini. Alte sute de persoane au fost strămutate în întreaga regiune a munților Himalaya, potrivit Associated Press. 

Potrivit poliției, dezastrul a provocat moartea a cel puțin 389 de persoane. În urma dezastrului peste 460 de cetățeni au fost răniți în Nepal. De asemenea, alți 910 cetățeni au fost dați dispăruți.

În ceea ce privește Tibetul, regiune autonomă a Chinei, 538 de persoane au dispărut, iar trei cetățeni au murit.

Potrivit oficialilor din Nepal, zeci de poduri au fost distruse de viitură, dar și aproape 40 de kilometri de drumuri au fost avariate, ceea ce complică și mai mult eforturile de căutare.

Peste 100 de oameni au fost salvați cu elicopterul. Echipele armatei au evacuat și muncitori blocați în Hidrocentrala Trishuli, din districtul Nuwakot, potrivit purtătorului de cuvânt al Armatei, generalul de brigadă Raja Ram Basnet.

Zeci de răniți au fost transportați la Kathmandu pentru îngrijiri medicale.

Echipele de salvare au găsit cadavre în districtul Chitwan, la sute de kilometri în aval de zonele cele mai grav afectate.

Pe imaginile publicate pe X se vede cum punctul de trecere al frontierei a fost măturat de ape.

ONU acordă sprijin de 2 milioane de dolari

Șeful departamentului umanitar al Organizației Națiunilor Unite, Tom Fletcher, a anunțat, joi, pe X că organizația va aloca 2 milioane de dolari din Fondul Central de Intervenție în Situații de Urgență al ONU pentru a contribui la asigurarea asistenței medicale, a adăpostului și a aprovizionării cu apă. El a calificat inundațiile drept „îngrozitoare”.

„Ne angajăm să sprijinim eforturile naționale de acordare a ajutorului și sprijinului de urgență”, a declarat reporterilor secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Trump s-a oferit să acorde sprijin

Președintele SUA, Donald Trump, a precizat, în cadrul unor declarații de presă în Biroul Oval, că oficialii americani au purtat discuții cu liderii din Nepal și că Statele Unite s-au oferit să le pună la dispoziție „tot ce își doresc”.

Acesta a precizat că inundațiile au fost o priveliște îngrozitoare, descriind cum „clădiri solide și bine construite au fost distruse de parcă ar fi fost scobitori”.

Pantele abrupte și văile luxuriante de la poalele munților Himalaya sunt deosebit de vulnerabile la inundații și alunecări de teren. Topirea ghețarilor a devenit un fenomen tot mai frecvent din cauza schimbărilor climatice provocate de om.

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