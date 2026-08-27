Sprijin din partea ONU și SUA, după catastrofa din Nepal. Peste 390 de morți și 1.400 de dispăruți în Nepal și Tibet

După ce imaginile apărute pe rețelele sociale au arătat oameni fugind, încercând să se adăpostească de ceea ce se vede a fi o avalanșă bruscă de apă și noroi, autoritățile din Nepal și China au raportat că peste 390 de persoane au murit și peste 1.400 de cetățeni au dispărut, printre care sute de străini, dar și pelerini. Alte sute de persoane au fost strămutate în întreaga regiune a munților Himalaya, potrivit Associated Press.

Potrivit poliției, dezastrul a provocat moartea a cel puțin 389 de persoane. În urma dezastrului peste 460 de cetățeni au fost răniți în Nepal. De asemenea, alți 910 cetățeni au fost dați dispăruți.

În ceea ce privește Tibetul, regiune autonomă a Chinei, 538 de persoane au dispărut, iar trei cetățeni au murit.

One bridge collided with another and then both swept away. Terrifying visuals from Nepal 😥 Nepal Govt said that death toll has risen to 95 after a massive flash flood in the Bhotekoshi River. Indian Airforce to deploy two aircraft with relief materials 🇮🇳 More than 30… — News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 26, 2026

Potrivit oficialilor din Nepal, zeci de poduri au fost distruse de viitură, dar și aproape 40 de kilometri de drumuri au fost avariate, ceea ce complică și mai mult eforturile de căutare.

Peste 100 de oameni au fost salvați cu elicopterul. Echipele armatei au evacuat și muncitori blocați în Hidrocentrala Trishuli, din districtul Nuwakot, potrivit purtătorului de cuvânt al Armatei, generalul de brigadă Raja Ram Basnet.

Zeci de răniți au fost transportați la Kathmandu pentru îngrijiri medicale.

Echipele de salvare au găsit cadavre în districtul Chitwan, la sute de kilometri în aval de zonele cele mai grav afectate.

Pe imaginile publicate pe X se vede cum punctul de trecere al frontierei a fost măturat de ape.

New imagery from @vantortech confirms that the China-Nepal Rasuwagadhi border crossing has been completely destroyed, with the glacial flood completely scouring the valley floor. At least 359 people are dead and nearly 1,000 missing, according to local authorities. pic.twitter.com/DiBiUzJGtO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 27, 2026

ONU acordă sprijin de 2 milioane de dolari

Șeful departamentului umanitar al Organizației Națiunilor Unite, Tom Fletcher, a anunțat, joi, pe X că organizația va aloca 2 milioane de dolari din Fondul Central de Intervenție în Situații de Urgență al ONU pentru a contribui la asigurarea asistenței medicale, a adăpostului și a aprovizionării cu apă. El a calificat inundațiile drept „îngrozitoare”.

„Ne angajăm să sprijinim eforturile naționale de acordare a ajutorului și sprijinului de urgență”, a declarat reporterilor secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Trump s-a oferit să acorde sprijin

Președintele SUA, Donald Trump, a precizat, în cadrul unor declarații de presă în Biroul Oval, că oficialii americani au purtat discuții cu liderii din Nepal și că Statele Unite s-au oferit să le pună la dispoziție „tot ce își doresc”.

Acesta a precizat că inundațiile au fost o priveliște îngrozitoare, descriind cum „clădiri solide și bine construite au fost distruse de parcă ar fi fost scobitori”.

Joan Didion’s beautiful meditation on grief opens with the words: “Life changes fast. Life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends.” The devastating visuals emerging from Nepal’s flash floods remind us of this terrible uncertainty of life.… pic.twitter.com/YlVu1gnQU1 — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 27, 2026

Pantele abrupte și văile luxuriante de la poalele munților Himalaya sunt deosebit de vulnerabile la inundații și alunecări de teren. Topirea ghețarilor a devenit un fenomen tot mai frecvent din cauza schimbărilor climatice provocate de om.