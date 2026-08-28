Cine este Haakon, noul rege al Norvegiei. Prințul care a vrut să fie cât mai departe de casă ajunge pe tron

Haakon s-a născut în 1973 și este fiul regelui Harald al V-lea și al reginei Sonja. A devenit prinț moștenitor în 1991, când tatăl său a urcat pe tron, iar de-a lungul anilor a preluat tot mai multe dintre atribuțiile regale, pe măsură ce starea de sănătate a lui Harald s-a deteriorat.

Deși s-a născut în familia regală, Haakon a mărturisit că i-a fost greu să accepte statutul pe care îl avea.

„Da, eram membru al familiei regale, dar nu voiam să vorbesc despre asta. La școală mă făcea anxios”, a scris Haakon în autobiografia sa, publicată în 2023.

În copilărie prefera să stea departe de atenția publică.

„Acolo unde nu eram văzut, lucrurile mergeau bine. Atenția putea să fie îndreptată către alți oameni”, își amintea el.

A plecat în Statele Unite pentru a fi cât mai departe de casă

În loc să urmeze tradiția familiei și să studieze la Universitatea Oxford, Haakon a ales Universitatea California, Berkeley.

Prințul moștenitor a explicat că voia să fie „cât mai departe posibil” de casă.

Viața din California i-a oferit exact distanța pe care o căuta. A fost atras de scena muzicală a orașului și, mai ales, de surfing. În autobiografia sa, Haakon spune că în apă putea să fie el însuși, scrie Reuters

„În apă, puteam fi eu”, a scris viitorul rege.

Pasiunea pentru surfing a rămas și la maturitate una dintre puținele zone în care Haakon spune că se simte complet desprins de presiunea rolului său public.

Povestea de dragoste cu Mette-Marit, care a scandalizat Norvegia

După întoarcerea în Norvegia, în 1999, Haakon a cunoscut-o pe Mette-Marit Tjessem Høiby, la un festival de muzică.

Relația lor a provocat însă controverse. Mette-Marit nu provenea dintr-o familie aristocratică, era mamă singură și avea un trecut asociat scenei cluburilor de muzică house din Norvegia.

Presa a acordat o atenție considerabilă relației, însă regele Harald al V-lea și regina Sonja au susținut-o.

Harald însuși se căsătorise cu o femeie care nu provenea dintr-o familie regală, în ciuda opoziției tatălui său.

Haakon și Mette-Marit s-au căsătorit în 2001. Cei doi au împreună doi copii, prințesa Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus. Mette-Marit mai are un fiu, Marius Borg Høiby, dintr-o relație anterioară.

Haakon a spus că soția sa l-a ajutat să iasă din carapace și a descris-o drept opusul său din punct de vedere social.

„Nu sunt foarte bun din punct de vedere social. Mette are un talent natural. Poate intra într-o încăpere și se poate înțelege cu toată lumea”, a scris el.

Noul rege preia tronul într-un moment dificil pentru familia regală

Haakon devine rege într-o perioadă complicată pentru familia regală norvegiană.

În ultimii ani, familia sa a fost afectată de două scandaluri majore.

În ianuarie, documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA au inclus corespondență prin e-mail între Mette-Marit și Jeffrey Epstein.

Prințesa moștenitoare nu a făcut declarații publice timp de șapte săptămâni. Ulterior, într-un interviu acordat televiziunii publice norvegiene NRK, Haakon a stat alături de ea și a transmis că mariajul înseamnă să fii împreună atât în momentele bune, cât și în cele dificile.

„Mette este grijulie, înțeleaptă și foarte puternică”, a spus Haakon, adăugând că o va avea întotdeauna „în echipă” atunci când apare o situație dificilă.

În același timp, familia regală a fost afectată de cazul lui Marius Borg Høiby, fiul lui Mette-Marit și fiul vitreg al lui Haakon.

Høiby a fost judecat pentru acuzații de viol și violență domestică, pe care le-a negat.

În iunie, acesta a fost găsit vinovat pentru două dintre cele patru acuzații de viol și pentru o acuzație de violență domestică și a fost condamnat la patru ani de închisoare. Atât Høiby, cât și procurorii au contestat sentința.

Haakon a declarat că familia îl sprijină pe Marius, dar că se gândește și la presupusele victime.

„Pentru mine, cel mai important lucru în ultimele zile a fost să am grijă de turmă”, a spus atunci prințul moștenitor.

Haakon devine al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă

Odată cu urcarea sa pe tron, Haakon devine al patrulea rege al Norvegiei în epoca modernă.

Monarhia norvegiană modernă datează din 1905, când Norvegia și-a declarat independența deplină față de Suedia. În urma unui referendum, norvegienii au ales să păstreze monarhia în locul transformării țării într-o republică.

Prințul Carl al Danemarcei a devenit atunci regele Haakon al VII-lea, inaugurând linia modernă a monarhilor norvegieni.

Fiul său, Harald al V-lea, a domnit din 1991 până la moartea sa, iar acum coroana ajunge la Haakon.

Dacă își păstrează numele regal, noul suveran va fi cunoscut drept regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei, deși are posibilitatea de a alege un alt nume la urcarea pe tron.

Un rege care nu și-a dorit întotdeauna viața regală

În ciuda dificultăților din tinerețe, Haakon spune că în timp a ajuns să accepte și chiar să găsească un sens în rolul său.

„Pot găsi sens și bucurie în acest rol și pot încerca să fiu de ajutor altora”, a scris el.

Iar dacă există un loc în care noul rege spune că se simte cu adevărat liber, acesta este apa.

„Ca adult, sunt cel mai fericit în apă, alături de familia mea”, a mărturisit Haakon.

„Îmi oferă o pace interioară atunci când turma este adunată să facă ceea ce îmi place cel mai mult: să fiu printre valuri”, a mai scris el.