Regele Charles, mesaj emoționant după moartea „dragului său văr” Regele Harald: „Marea Britanie împărtășește durerea Norvegiei”

Regele Marii Britanii i-a adus un omagiu „dragului său văr”, regele Harald al V-lea al Norvegiei, care a decedat la vârsta de 89 de ani.

Regele Harald, pe care vărul de gradul doi al lui Charles l-a înlăturat cândva pe tron, a murit vineri dimineață. Fiul său Haakon îi va lua locul pe tron și va deveni regele Haakon al VIII-lea.

Într-o declarație emisă de Palatul Buckingham, Regele Charles a transmis: „Cu cea mai profundă tristețe, eu și soția mea am aflat de moartea dragului meu văr, Regele Harald al V-lea al Norvegiei”.

Potrivit Yahoo News, Regele Marii Britanii a transmis că „timp de 35 de ani, regele Harald și-a slujit poporul cu o dăruire neclintită, ghidând Norvegia prin perioade de mari schimbări cu căldură și umilință”.

„În timp ce Norvegia jelește pierderea unei figuri atât de importante, întreaga mea familie se alătură comemorării unui rud și prieten mult iubit, a cărui bunătate, compasiune și profund simț al datoriei au răsunat de peste mare și de-a lungul deceniilor”, a transmis acesta.

Regatul Unit și Norvegia au legături istorice și familiale deosebit de strânse. Marea Britanie a fost una dintre primele țări care au recunoscut independența Norvegiei și au stabilit relații diplomatice în 1905.

„Aceste legături speciale au fost consolidate și mai mult în timpul cumplitelor încercări ale celui de-al Doilea Război Mondial și au contribuit la unirea celor două țări ale noastre”, a continuat Regele Charles

„Regina și cu mine transmitem cele mai sincere condoleanțe Reginei Sonja și întregii familii, în timp ce Marea Britanie împărtășește durerea Norvegiei în aceste momente de pierdere atât de sfâșietoare”, a conchis el.