Nepalul refuză ajutorul extern pentru salvarea victimelor în urma inundațiilor catastrofale

Ministrul nepalez de externe a transmis vineri că țara nu are nevoie de ajutor din exterior pentru salvarea victimelor inundațiilor devastatoare.

Conform Reuters, refuzul Nepalului vine în ciuda ofertelor de ajutor din partea mai multor țări, ai căror cetățeni sunt dispăruți în urma dezastrului.

„Nu avem nevoie de un astfel de ajutor”

„Oferta de ajutor este firească. Agențiile noastre de securitate se ocupă de operațiunile de căutare și salvare. Deocamdată nu avem nevoie de un astfel de ajutor”, a declarat Lok Bahadur Chhetri, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Nepal. Acesta nu a mai oferit alte detalii suplimentare.

Inundațiile au devastat zone precum districtul Rasuwa, în apropiere de granița cu China. Au fost distruse orașe întregi, au fost avariate proiecte hidroenergetice și au murit aproape 500 de persoane.

Sute de cetățeni străini sunt încă dispăruți, inclusiv din Coreea de Sud. Oficialii sud-coreeni au declarat că au trimis deja o echipă de intervenție în Nepal. De asemenea, au transmis că vor trimite și o echipă de ajutor în caz de dezastru.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat că Nepalul a indicat că nu intenționează încă să accepte echipe de salvare străine.

„Coreea de Sud va continua negocierile cu Nepal pe această temă”, a adăugat ministerul, potrivit sursei.

Ajutor umanitar în valoare de 1 milion de dolari

Seulul a promis o finanțare umanitară de 1 milion de dolari prin intermediul organizațiilor internaționale, a declarat ministrul său de externe.

Presa locală din Kathmandu a relatat că India, China, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Sri Lanka și Bangladesh au solicitat guvernului să permită echipelor lor de căutare și salvare să asiste la operațiunile de salvare.

Dinesh Bhattarai, fost ambasador nepalez la Națiunile Unite din Geneva, a declarat că reticența guvernului de a accepta echipe de căutare și salvare străine ar putea fi legată de sensibilitatea districtului Rasuwa, afectat de inundații.

„Poate că s-au gândit la sensibilitatea locației din regiune și au decis să nu accepte echipe străine”, a declarat Bhattarai pentru Reuters.

Vineri, operațiunile de salvare din Tibet au fost suspendate din cauza pericolului de noi inundații.